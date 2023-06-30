Водитель автобуса, из-за которого погиб первоклассник, не признал своей вины

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«В Татарском районном суде Новосибирской области продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении 40-летнего местного жителя. Бондаренко Максима, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). В ходе судебного разбирательства подсудимый вину не признал», — сообщается в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» социальной сети «ВКонтакте».
Судебное заседание отложено на 11 июля из-за неявки свидетелей по делу. Мужчина остается под домашним арестом.
Трагедия произошла в ноябре прошлого года на одиннадцатом километре трассы Татарск — Увальское. Водитель автобуса ехал на огромной скорости, поэтому не смог удержаться на обледенелой дороге и скатился в кювет. По версии следствия, из-за опрокинувшегося транспорнтного средства семилетний ребенок получил смертельные травмы и пострадали другие пассажиры.