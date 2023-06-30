Водитель автобуса, из-за которого погиб первоклассник, не признал своей вины

Трагедия произошла в ноябре прошлого года на одиннадцатом километре трассы Татарск — Увальское. Водитель автобуса ехал на огромной скорости, поэтому не смог удержаться на обледенелой дороге и скатился в кювет. По версии следствия, из-за опрокинувшегося транспорнтного средства семилетний ребенок получил смертельные травмы и пострадали другие пассажиры.