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Водитель автобуса, из-за которого погиб первоклассник, не признал своей вины

30 июня 2023, 08:57
Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области
Водитель не признал своей вины

В Новосибирской области обвиняемый в смерти первоклассника водитель не признал вины

В Новосибирской области продолжается расследование уголовного дела о смертельном ДТП с семилетним ребенком. В нем обвиняется водитель автобуса.
«В Татарском районном суде Новосибирской области продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении 40-летнего местного жителя. Бондаренко Максима, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). В ходе судебного разбирательства подсудимый вину не признал», — сообщается в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» социальной сети «ВКонтакте».
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Судебное заседание отложено на 11 июля из-за неявки свидетелей по делу. Мужчина остается под домашним арестом.

Трагедия произошла в ноябре прошлого года на одиннадцатом километре трассы Татарск — Увальское. Водитель автобуса ехал на огромной скорости, поэтому не смог удержаться на обледенелой дороге и скатился в кювет. По версии следствия, из-за опрокинувшегося транспорнтного средства семилетний ребенок получил смертельные травмы и пострадали другие пассажиры.

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