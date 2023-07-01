В связи с испытаниями теплосетей в Новосибирске продолжают на короткие периоды отключать горячую воду. В среду, 5 июля отключения произойдут в Заельцовском, Октябрьском и Центральном районах. Будут проводиться испытания на теплосетях, подключенных к ТЭЦ-2 и ТЭЦ-4.