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Стало известно, в каких домах отключат горячую воду с 5 июля

1 июля 2023, 05:33
Фото: 1MI
Горячую воду отключат в трех районах Новосибирска - смотрим, в каких.
Уже с понедельника 3 июля в отдельных районах Новосибирска горячая вода станет холодней. Но уже 16 июля во все дома, где произойдет отключение, должна вернуться горячая вода.

В связи с испытаниями теплосетей в Новосибирске продолжают на короткие периоды отключать горячую воду. В среду, 5 июля отключения произойдут в Заельцовском, Октябрьском и Центральном районах. Будут проводиться испытания на теплосетях, подключенных к ТЭЦ-2 и ТЭЦ-4.

В дома на улицах Кривощековская, Колыванская, Каинская, Серебренниковская до ул. Коммунистическая, Свердлова от Красного проспекта до Октябрьской магистрали, Сибревкома и другие, подключенных к ТЭЦ-2, горячая вода вернется 15 июля.

В домах на улицах Минина, Светлановской, Аэропорт, Бардина, Катодной, Северной, Весенней, Тимирязева, Вавилова, Дачной, Перевозчикова и ряде других в зоне обслуживания ТЭЦ-4 горячую воду дадут 16 июля.

Отключены 2 368 домов: где и как узнать, почему не дали горячую воду в Новосибирске
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Подробности, как узнать, попал ли ваш дом в зону отключения, можно узнать в материале Атас.Инфо.

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#Ольга Храмушкина#Горячая вода#Коммунальные службы#ЖКХ
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