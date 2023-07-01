Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
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Updated Сегодня, 05:35
В связи с испытаниями теплосетей в Новосибирске продолжают на короткие периоды отключать горячую воду. В среду, 5 июля отключения произойдут в Заельцовском, Октябрьском и Центральном районах. Будут проводиться испытания на теплосетях, подключенных к ТЭЦ-2 и ТЭЦ-4.
В дома на улицах Кривощековская, Колыванская, Каинская, Серебренниковская до ул. Коммунистическая, Свердлова от Красного проспекта до Октябрьской магистрали, Сибревкома и другие, подключенных к ТЭЦ-2, горячая вода вернется 15 июля.
В домах на улицах Минина, Светлановской, Аэропорт, Бардина, Катодной, Северной, Весенней, Тимирязева, Вавилова, Дачной, Перевозчикова и ряде других в зоне обслуживания ТЭЦ-4 горячую воду дадут 16 июля.
Подробности, как узнать, попал ли ваш дом в зону отключения, можно узнать в материале Атас.Инфо.