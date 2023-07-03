Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
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Updated Сегодня, 07:41
ООО «Перлит-Строй», которое возглавляет бывший руководитель регионального управления МЧС и экс-вице-мэр Данияр Сафиуллин, заключило контракт с МКУ «Управление дорожного строительства» на ремонт улицы Мира в Кировском районе Новосибирска. Стоимость контракта составляет 573 млн рублей.
Ремонт улицы Мира на участке от площади Сибиряков-Гвардейцев до Советского шоссе будут проходить в пять этапов. Первые два этапа должны быть завершены до 29 сентября текущего года. Еще три этапа реконструкции запланированы на 2024 год и охватывают временной период с 22 апреля до 30 сентября.
Согласно условиям контракта, который изучил корреспондент Atas.info, «Перлит-Строй» на участке дороги протяженностью 2 км 475 метров должен капитально отремонтировать дорожное покрытие и тротуары с нанесением дорожной разметки, заменить трамвайные пути, установить недостающие дорожные знаки и отремонтировать светофоры.
По данным системы Спарк, компания «Перлит-Строй» по итогам 2022 года показала чистую прибыль в размере 1,667 млн рублей, единственным ее владельцем является Коля Кулиджанян. Ежегодно компания выигрывает муниципальные и государственные тендеры на дорожный ремонт. В частности, она занималась строительством двух снегоплавильных станций, Михайловской набережной, ремонтом десятков городских магистралей. Осенью 2022 года глава регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский назвал компанию в числе тех, что срывают сроки ремонта дорог. Речь тогда шла об отставании от графика реконструкции Гусинобродского шоссе.