Ремонт улицы Мира на участке от площади Сибиряков-Гвардейцев до Советского шоссе будут проходить в пять этапов. Первые два этапа должны быть завершены до 29 сентября текущего года. Еще три этапа реконструкции запланированы на 2024 год и охватывают временной период с 22 апреля до 30 сентября.