Новосибирский врач спасла ежиху от газонокосилки

Как сообщает Горсайт, инцидент произошел в одной из клиник Новокузнецка. Взрослую самку ежа экстренно доставил медикам хозяин дачного участка. Кося траву, он не заметил животное и случайно задел ее газонокосилкой. В результате ежиха получила глубокую рану на боку.