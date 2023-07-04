Новосибирский врач спасла ежиху от газонокосилки

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Как сообщает Горсайт, инцидент произошел в одной из клиник Новокузнецка. Взрослую самку ежа экстренно доставил медикам хозяин дачного участка. Кося траву, он не заметил животное и случайно задел ее газонокосилкой. В результате ежиха получила глубокую рану на боку.
Ветеринарам пришлось промыть брюшную полость и зашить ее. При этом операция делалась при глубоком наркозе. Сейчас ежиха чувствует себя в полном порядке.
Сейчас ежиха Ева вместе с детьми находится на той самой даче. Каждый день хозяин участка кормит их куриным бульоном и следит за состоянием здоровья.