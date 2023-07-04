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Новосибирский врач спасла ежиху от газонокосилки

4 июля 2023, 12:21
Фото: pxhere.com
Ежиха попала под газонокосилку

Врач из Новосибирска сделала операцию пострадавшей от газонокосилки ежихе

Ветеринарный врач из Новосибирска сделала необычную операцию. Медику пришлось зашивать глубокие раны ежихе.

Как сообщает Горсайт, инцидент произошел в одной из клиник Новокузнецка. Взрослую самку ежа экстренно доставил медикам хозяин дачного участка. Кося траву, он не заметил животное и случайно задел ее газонокосилкой. В результате ежиха получила глубокую рану на боку.

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Ветеринарам пришлось промыть брюшную полость и зашить ее. При этом операция делалась при глубоком наркозе. Сейчас ежиха чувствует себя в полном порядке.

Сейчас ежиха Ева вместе с детьми находится на той самой даче. Каждый день хозяин участка кормит их куриным бульоном и следит за состоянием здоровья.

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#Новосибирск#Экология#Александр Ляхов#Животные#Природа#Ветеринария
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