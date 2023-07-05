Черная «Tesla» на номерах белой «Camry» обнаружена на окраине Новосибирска

Электромобиль Tesla Model S замечен на Северо-Чемском жилмассиве Новосибирска. Легендарное детище Илона Маска припарковано в частном секторе без госномера впереди. Сзади у автомобиля номер есть, и сервис «Номерограм» сообщает, что раньше он был установлен на белой «Toyota Camry».