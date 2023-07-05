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Черная «Tesla» на номерах белой «Camry» обнаружена на окраине Новосибирска

5 июля 2023, 09:51
Фото: atas.info
Tesla - самое инновационное авто современности. Теперь и в Новосибирске
Электромобиль Tesla Model S замечен на Северо-Чемском жилмассиве Новосибирска. Легендарное детище Илона Маска припарковано в частном секторе без госномера впереди. Сзади у автомобиля номер есть, и сервис «Номерограм» сообщает, что раньше он был установлен на белой «Toyota Camry».

Tesla — самое инновационное транспортное средство 21 век. Model S разгоняется от 0 до 100 км/ч за 2.1 сек и способна набрать максимальная скорость 322 км/ч. Мощность двигателя 1 034 л. с. делает эту модель достойным конкурентом спорткаров и самым быстрым электромобилем в линейке «Теслы» утверждает «Moscow Tesla Club». Автопилот помогает детищу Илона Маска распознавать препятствия, самостоятельно парковаться и останавливаться, когда горит красный сигнал светофора.

Неудивительно, что такое суперавто привлекло внимание, будучи припарковано на Северо-Чемском жилмассиве и почему-то без номерных знаков впереди.

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Используя сервис «Номерограм» корреспонденту Атас.инфо удалось выяснить, что ранее этот номер был установлен на белой «Toyota Camry», с более привычным автомобилистам двигателем внутреннего сгорания, а также на ряде других авто.

Между прочим, цена Tesla Model S предлагамых на продажу, колеблется на разных сайтах в пределах 12 — 15 млн. рублей.

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