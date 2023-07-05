Черная «Tesla» на номерах белой «Camry» обнаружена на окраине Новосибирска

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
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Tesla — самое инновационное транспортное средство 21 век. Model S разгоняется от 0 до 100 км/ч за 2.1 сек и способна набрать максимальная скорость 322 км/ч. Мощность двигателя 1 034 л. с. делает эту модель достойным конкурентом спорткаров и самым быстрым электромобилем в линейке «Теслы» утверждает «Moscow Tesla Club». Автопилот помогает детищу Илона Маска распознавать препятствия, самостоятельно парковаться и останавливаться, когда горит красный сигнал светофора.
Неудивительно, что такое суперавто привлекло внимание, будучи припарковано на Северо-Чемском жилмассиве и почему-то без номерных знаков впереди.
Используя сервис «Номерограм» корреспонденту Атас.инфо удалось выяснить, что ранее этот номер был установлен на белой «Toyota Camry», с более привычным автомобилистам двигателем внутреннего сгорания, а также на ряде других авто.
Между прочим, цена Tesla Model S предлагамых на продажу, колеблется на разных сайтах в пределах 12 — 15 млн. рублей.