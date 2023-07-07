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Следователи проверят заклинившее на высоте колесо обозрения

7 июля 2023, 06:34
Фото: atas.info
Людей успели эвакуировать

В Новосибирске следователи проверят инцидент с заклинившим колесом обозрения

Следственным комитетом по Новосибирской области организована проверка инцидента с заклинившим колесом обозрения. В кабинках находилось семь человек.
«Следственным отделом по Октябрьскому району города Новосибирск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — рассказали в пресс-службе СУ СК по региону.
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Инцидент произошел днем 7 июля. Колесо обозрения высотой 67 метров на Михайловской набережной неожиданно застряло во время очередного сеанса. В тот момент в кабинках находились семь человек. Во время происшествия никто не пострадал, люди были оперативно эвакуированы сотрудниками МЧС.

В настоящее время следователями приводится комплекс проверочных мероприятий направленные на установление произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

Появились фото эвакуации людей с заклинившего колеса обозрения в Новосибирске
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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Следственный комитет#Доследственная проверка#Колесо обозрения
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