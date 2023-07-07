Следователи проверят заклинившее на высоте колесо обозрения

Инцидент произошел днем 7 июля. Колесо обозрения высотой 67 метров на Михайловской набережной неожиданно застряло во время очередного сеанса. В тот момент в кабинках находились семь человек. Во время происшествия никто не пострадал, люди были оперативно эвакуированы сотрудниками МЧС.