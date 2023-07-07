В Новосибирске выпал мощный град

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
«В Ленинском районе выпал град», — указано в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
Происшествие уже обсуждают новосибирцы. «Как бальзам на душу. У нас только дождь», — рассказал Александр Голыгин. «Как всегда, на левом берегу какая-то чертовщина творится», — замечает пользователь под ником Плющ Эмжэковский. «В Ленинском выпал град. Йоу!», — восхищается Борис Вовченко.
Стоит отметить, что Новосибирскую область довольно часто бьет град. Так, в селе Абрамово Куйбышевского района холодные осадки с периодичностью ровно в месяц.