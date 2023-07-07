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В Новосибирске выпал мощный град

7 июля 2023, 12:40
Фото: ВК / АСТ-54
В Новосибирске выпал град

В Новосибирске выпал мощный град

В Ленинском районе Новосибирска выпал град. Осадки обрушились с невероятной силой.
«В Ленинском районе выпал град», — указано в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».

Происшествие уже обсуждают новосибирцы. «Как бальзам на душу. У нас только дождь», — рассказал Александр Голыгин. «Как всегда, на левом берегу какая-то чертовщина творится», — замечает пользователь под ником Плющ Эмжэковский. «В Ленинском выпал град. Йоу!», — восхищается Борис Вовченко.

Стоит отметить, что Новосибирскую область довольно часто бьет град. Так, в селе Абрамово Куйбышевского района холодные осадки с периодичностью ровно в месяц.

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#Новосибирск#Погода#Александр Ляхов#Град#Соцсети#Видео
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