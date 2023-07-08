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В Новосибирске на трех улицах ограничат движение из-за работ на теплотрассах

8 июля 2023, 02:35
Фото: 1MI
Перерытый центр города заставит понервничать автолюбителей
Автомобильное движение будет затруднено на улицах Писарева, Семьи Шамшиных и Серебренниковской

Ремонтные работы на теплотрассах принесут дополнительные проблемы при передвижении по центру Новосибирска на автомобиле.

Как сообщили в пресс-центре мэрии, на улице Писарева возле административного здания №38 ширина проезжей части сократилась на 6,5 метра. Работы на этом участке продлятся до 25 июля.

Также на улице Семьи Шамшиных у дома №52 провели раскопки на участке в размере 9,5 метров. Движение на этом участке ограничено до 25 июля.

На улице Свердлова также было ограничено движение. Ширина проезжей части у дома №23 на Серебренниковской сузилась на 5 метров. Этот участок будет закрыт для движения до 24 июля.

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#Ремонт#Теплотрасса#Сужение дороги#Город#Новосибирск
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