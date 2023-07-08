Posted Сегодня, 02:35
Published Сегодня, 02:35
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Updated Сегодня, 02:57
Ремонтные работы на теплотрассах принесут дополнительные проблемы при передвижении по центру Новосибирска на автомобиле.
Как сообщили в пресс-центре мэрии, на улице Писарева возле административного здания №38 ширина проезжей части сократилась на 6,5 метра. Работы на этом участке продлятся до 25 июля.
Также на улице Семьи Шамшиных у дома №52 провели раскопки на участке в размере 9,5 метров. Движение на этом участке ограничено до 25 июля.
На улице Свердлова также было ограничено движение. Ширина проезжей части у дома №23 на Серебренниковской сузилась на 5 метров. Этот участок будет закрыт для движения до 24 июля.