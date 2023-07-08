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Published Сегодня, 09:44
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Трое пострадавших в смертельном ДТП около села Кочки Новосибиркой области находятся в центральной районной больнице. Они госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Речь идет о 38-летний водителе автомобиля Nissan, двух пассажиров KIA: 59-летней женщине и 58-летним мужчине, добавляет издание НГС.
Столкновение произошло накануне, 7 июля, по вине 61-летнего водителя автомобиля KIA Sorento. На 227 км трассы «Новосибирск — Кочки — Павлодар» он выехал на встречную полосу, где врезался в микроавтобус NISSAN Sirena.
«Просто жуткое месиво, выжить было нереально тем, кто сидел впереди», — рассказывали Atas.info очевидцы.