По информации пресс-службы ГИБДД Новосибирской области, утров в субботу, 8 июля в Бердске произошла авария на улице Красноармейской. Водитель Nissan двигался по направлению со стороны улицы Советской в сторону улицы Павлова. По неизвестным причинам он выехал на встречную полосу возле дома №34. Сначала произошло столкновение с Toyota, которой управляла 40-летняя женщина. Затем Nissan столкнулся с Renault, за рулем которого находился 49-летний мужчина.