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Массовое ДТП в Бердске: пострадали два человека

8 июля 2023, 08:14
Фото: пресс-служба ГИБДД по НСО
На место ДТП приезжали пожарные машины
Три машины столкнулись утром на улице Красноармейская

По информации пресс-службы ГИБДД Новосибирской области, утров в субботу, 8 июля в Бердске произошла авария на улице Красноармейской. Водитель Nissan двигался по направлению со стороны улицы Советской в сторону улицы Павлова. По неизвестным причинам он выехал на встречную полосу возле дома №34. Сначала произошло столкновение с Toyota, которой управляла 40-летняя женщина. Затем Nissan столкнулся с Renault, за рулем которого находился 49-летний мужчина.

В результате ДТП водитель Nissan и пассажир Renault были госпитализированы. Характер полученных ими травм находится в стадии уточнения. На место происшествия прибыли спасатели из города Бердска для смыва топлива и отключения аккумуляторов автомобилей.

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#ДТП#Пострадавшие#Авария#Происшествия#Бердск
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