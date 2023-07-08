Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
По информации пресс-службы ГИБДД Новосибирской области, утров в субботу, 8 июля в Бердске произошла авария на улице Красноармейской. Водитель Nissan двигался по направлению со стороны улицы Советской в сторону улицы Павлова. По неизвестным причинам он выехал на встречную полосу возле дома №34. Сначала произошло столкновение с Toyota, которой управляла 40-летняя женщина. Затем Nissan столкнулся с Renault, за рулем которого находился 49-летний мужчина.
В результате ДТП водитель Nissan и пассажир Renault были госпитализированы. Характер полученных ими травм находится в стадии уточнения. На место происшествия прибыли спасатели из города Бердска для смыва топлива и отключения аккумуляторов автомобилей.