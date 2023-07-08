Мать восьмерых детей погибла под рухнувшим деревом вечером 7 июля. Трагический случай произошел в лесу около деревни Чупино Искимского района, где женщина жила с мужем и детьми, самому старшему из которых 13 лет. Об этом сообщает издание «Искитимская газета».