Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Мать восьмерых детей погибла под рухнувшим деревом вечером 7 июля. Трагический случай произошел в лесу около деревни Чупино Искимского района, где женщина жила с мужем и детьми, самому старшему из которых 13 лет. Об этом сообщает издание «Искитимская газета».
Следственный комитет начал проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». По данным следователей, 40-летняя женщина занималась заготовкой леса вместе с мужем. Неудачно спиленное дерево и причинило ей смертельные травмы.