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В Новосибирской области деревом убило мать восьмерых детей

8 июля 2023, 12:55
Фото: atas.info
Трагедия произошла во время заготовки леса
Трагедия произошла в Искитимском районе. Дерево рухнуло на женщину в лесу

Мать восьмерых детей погибла под рухнувшим деревом вечером 7 июля. Трагический случай произошел в лесу около деревни Чупино Искимского района, где женщина жила с мужем и детьми, самому старшему из которых 13 лет. Об этом сообщает издание «Искитимская газета».

Следственный комитет начал проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». По данным следователей, 40-летняя женщина занималась заготовкой леса вместе с мужем. Неудачно спиленное дерево и причинило ей смертельные травмы.

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#Многодетная мать#Смерть#Лес#Происшествия#Новосибирская область
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