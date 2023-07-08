Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
В субботу, 8 июля, вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова опубликовала в своих аккаунтах в соцсетях фотографию, на которой запечатлена вся ее семья. «С Днем семьи и любви!!! Будьте счастливы!», — подписала фото Терешкова.
Будущий заместитель мэра вышла замуж за Дмитрия Терешкова в 1989 году. Сегодня он считается одним из самых влиятельных бизнесменов Новосибирской области. Состояние сделал, занимаясь зерновым бизнесом и хлебопекарным производством. У пары пятеро детей: Александра, Иван, Мария, Екатерина и Елизавета. Младшие дочери-двойняшки в этом году закончили школу.
«Когда с Анной решили пожениться, я сказал, что у нас будет пять детей. Она сначала думала, что это шутка… Мой внутренний сценарий жизни был связан с большим домом и большой семьёй. Так и случилось. Я построил дом в Матвеевке, на берегу реки», — говорил ранее бизнесмен в интервью журналистам.