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Вице-мэр Новосибирска Терешкова показала мужа и всех детей в День семьи

8 июля 2023, 11:18
Фото: vk.com/mau_stadion
Терешкова - мать пятерых детей
Групповую фотографию чиновница и многодетная мать опубликовала у себя в социальных сетях

В субботу, 8 июля, вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова опубликовала в своих аккаунтах в соцсетях фотографию, на которой запечатлена вся ее семья. «С Днем семьи и любви!!! Будьте счастливы!», — подписала фото Терешкова.

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Старшие дети Терешковой получили образование за границей
Фото: vk.com/id657422180

Будущий заместитель мэра вышла замуж за Дмитрия Терешкова в 1989 году. Сегодня он считается одним из самых влиятельных бизнесменов Новосибирской области. Состояние сделал, занимаясь зерновым бизнесом и хлебопекарным производством. У пары пятеро детей: Александра, Иван, Мария, Екатерина и Елизавета. Младшие дочери-двойняшки в этом году закончили школу.

«Когда с Анной решили пожениться, я сказал, что у нас будет пять детей. Она сначала думала, что это шутка… Мой внутренний сценарий жизни был связан с большим домом и большой семьёй. Так и случилось. Я построил дом в Матвеевке, на берегу реки», — говорил ранее бизнесмен в интервью журналистам.

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#Соцсети#Семья#Фото#Общество#Анна Терешкова
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