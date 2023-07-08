«Когда с Анной решили пожениться, я сказал, что у нас будет пять детей. Она сначала думала, что это шутка… Мой внутренний сценарий жизни был связан с большим домом и большой семьёй. Так и случилось. Я построил дом в Матвеевке, на берегу реки», — говорил ранее бизнесмен в интервью журналистам.