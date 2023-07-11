Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
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Updated Сегодня, 06:16
В Новосибирске в течение прошлого года было регистрировано более 22 тысяч браков. Почти две трети пар оформляли свой первый союз. Самое популярное время для вступления в брак у жителей Новосибирской области — с 20 до 29 лет, такие пары составляют 41% мужчин и 45% женщин. В основном заключения брака происходят в возрасте 25 лет.
Также было отмечено, что в Новосибирской области брак зарегистрировали 575 мужчин и 372 женщины, которым уже исполнилось 60 лет.
Представители ведомства сообщили, что самый старший жених в 2022 году вступил в брак в возрасте 94 лет, он женился на 83-летней женщине, пишет VN.ru. Самая пожилая невеста из Новосибирска вышла замуж в 85 лет, она выбрала в качестве своего супруга мужчину, который был на три года моложе нее.
Напомним, что самой юной маме было всего 11 лет. Она учится в 4-м классе.