В Новосибирске в течение прошлого года было регистрировано более 22 тысяч браков. Почти две трети пар оформляли свой первый союз. Самое популярное время для вступления в брак у жителей Новосибирской области — с 20 до 29 лет, такие пары составляют 41% мужчин и 45% женщин. В основном заключения брака происходят в возрасте 25 лет.