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85-летняя невеста из Новосибирска вышла замуж за «молодого»

11 июля 2023, 06:14
Фото: Midjourney
За последний год в регионе семью создали 22,5 тысячи пар
В Новосибирске самой пожилой невесте было 85 лет — она нашла себе кавалера «моложе», сообщает Новосибирскстат.

В Новосибирске в течение прошлого года было регистрировано более 22 тысяч браков. Почти две трети пар оформляли свой первый союз. Самое популярное время для вступления в брак у жителей Новосибирской области — с 20 до 29 лет, такие пары составляют 41% мужчин и 45% женщин. В основном заключения брака происходят в возрасте 25 лет.

Также было отмечено, что в Новосибирской области брак зарегистрировали 575 мужчин и 372 женщины, которым уже исполнилось 60 лет.

Представители ведомства сообщили, что самый старший жених в 2022 году вступил в брак в возрасте 94 лет, он женился на 83-летней женщине, пишет VN.ru. Самая пожилая невеста из Новосибирска вышла замуж в 85 лет, она выбрала в качестве своего супруга мужчину, который был на три года моложе нее.

Напомним, что самой юной маме было всего 11 лет. Она учится в 4-м классе.

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#Эмилия Губарева#Брак#Семья#Общество#Свадьба#Новосибирск#Новосибирская область
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