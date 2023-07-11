Новосибирский мебельщик получил условный срок за наглый обман клиентов

От действий мошенника пострадало двенадцать человек, общий ущерб составил 1,7 миллиона рублей. Однако по приговору суда Иван Вятчинин получил три года и шесть месяцев условно с аналогичным испытательным сроком. Из всех исковых заявлений было частично удовлетворено только одно на сумму 134,7 тысячи рублей. Сам новосибирец не признал за собой вины.