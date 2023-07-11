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Новосибирский мебельщик получил условный срок за наглый обман клиентов

11 июля 2023, 11:26
Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области
Мошенник не признал своей вины

В Новосибирске мебельщик получил условный срок за обман клиентов

В Новосибирске вынесли приговор коммерсанту, занимающемуся изготовлением мебели. Мужчина был признан виновным в мошенничестве.
«Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу в отношении Вятчинина Ивана, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (11 эпизодов) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (1 эпизод)», — сообщается в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» социальной сети «ВКонтакте».
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В 2021 году коммерсант арендовал помещения в ТЦ «Речной» и стал принимать заказы на изготовление мебели. Клиенты вносили предварительную оплату до 70% стоимости заказа, однако после получения денег Иван Вятчинин тратил их на личные нужды, а мебель и не думал изготавливать. Когда же заказчик приходил за товаром, предприниматель находил любые предлоги, чтобы продлить сроки поставки.

От действий мошенника пострадало двенадцать человек, общий ущерб составил 1,7 миллиона рублей. Однако по приговору суда Иван Вятчинин получил три года и шесть месяцев условно с аналогичным испытательным сроком. Из всех исковых заявлений было частично удовлетворено только одно на сумму 134,7 тысячи рублей. Сам новосибирец не признал за собой вины.

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