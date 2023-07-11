Новосибирский патологоанатом заплатит 1,2 млн рублей за связь с ритуальщиками

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
«По иску прокуратуры с бывшего сотрудника учреждения здравоохранения взыскано более 1,2 млн рублей, полученных в качестве взяток. Вступившим в силу приговором суда бывший сотрудник медучреждения осужден по ч. 6 ст. 290, п. „в“ ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размерах)», — указано в Telegram-канале прокуратуры Новосибирской области.
В 2020 году Михаил Козяев был признан виновным в получении крупной взятки в размере 1,2 миллиона рублей от представителей ритуальных контор за навязывание их услуг родственникам умерших. Патологоанатом и бывший заведующий профильным отделением ГКБ №1 был приговорен к штрафу в 4,5 миллиона рублей с пятилетней рассрочкой выплаты и запрету на руководящие должности в течение двенадцати лет.
Прокуратура Заельцовского района потребовала взыскать 1,2 миллиона взяток в доход государства. Суд удовлетворил соответствующий иск.