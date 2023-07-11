Новосибирский патологоанатом заплатит 1,2 млн рублей за связь с ритуальщиками

В 2020 году Михаил Козяев был признан виновным в получении крупной взятки в размере 1,2 миллиона рублей от представителей ритуальных контор за навязывание их услуг родственникам умерших. Патологоанатом и бывший заведующий профильным отделением ГКБ №1 был приговорен к штрафу в 4,5 миллиона рублей с пятилетней рассрочкой выплаты и запрету на руководящие должности в течение двенадцати лет.