Самолет из Новосибирска не смог приземлиться в Иркутске 11 июля из-за тумана

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В начале дня 11 июля самолет, который летел из Новосибирска в Иркутск, не смог приземлиться в аэропорту назначения из-за тумана. Об этом сообщает портал «ИрСити», ссылаясь на пресс-службу Международного аэропорта «Иркутск».
На борту самолета находилось 68 человек, которые планировали прилететь в столицу Приангарья. В результате рейс был направлен в аэропорт Улан-Удэ. Также из-за плохой видимости Иркутский аэропорт не принял два других рейса из Москвы.
Известно, что все пассажиры новосибирского рейса уже безопасно доставлены в Иркутск.