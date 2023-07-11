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Самолет из Новосибирска не смог приземлиться в Иркутске 11 июля из-за тумана

11 июля 2023, 03:43
Фото: atas.info
Пассажиры рейса уже благополучно доставлены в Иркутск
В аэропорту Иркутска из-за густого тумана не смог приземлиться самолет из Новосибирска, рейс был перенаправлен в Улан-Удэ.

В начале дня 11 июля самолет, который летел из Новосибирска в Иркутск, не смог приземлиться в аэропорту назначения из-за тумана. Об этом сообщает портал «ИрСити», ссылаясь на пресс-службу Международного аэропорта «Иркутск».

На борту самолета находилось 68 человек, которые планировали прилететь в столицу Приангарья. В результате рейс был направлен в аэропорт Улан-Удэ. Также из-за плохой видимости Иркутский аэропорт не принял два других рейса из Москвы.

Известно, что все пассажиры новосибирского рейса уже безопасно доставлены в Иркутск.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск
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