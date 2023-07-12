Новосибирские следователи заинтересовались зажатием школьника в дверях автобуса

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
«По сообщению СМИ о ненадлежащем оказании услуг водителем маршрутного автобуса в городе Новосибирске проводится доследственная проверка», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.
Информация об инциденте появилась в Telegram-канале «Инцидент Новосибирск». Очевидец сообщил, что водитель не заметил школьника, который выходил на остановке «Семейный квартал» в Кировском районе, и закрыл двери. Родители потребовали открыть двери и выпустить ребенка, но водитель не обратил на это никакого внимания.
На место происшествия была вызвана полиция. Здоровью школьника на данный момент ничего не угрожает.