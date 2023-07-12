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Новосибирские следователи заинтересовались зажатием школьника в дверях автобуса

12 июля 2023, 08:43
Фото: 1MI
Школьника зажало в дверях автобуса

В Новосибирске следователи начали проверку по зажатому в дверях автобуса школьнику

Инцидент с зажатием новосибирского школьника в дверях автобуса привлек внимание профильных ведомств. Проверку уже начали в региональном Следкоме.
«По сообщению СМИ о ненадлежащем оказании услуг водителем маршрутного автобуса в городе Новосибирске проводится доследственная проверка», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.
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Информация об инциденте появилась в Telegram-канале «Инцидент Новосибирск». Очевидец сообщил, что водитель не заметил школьника, который выходил на остановке «Семейный квартал» в Кировском районе, и закрыл двери. Родители потребовали открыть двери и выпустить ребенка, но водитель не обратил на это никакого внимания.

На место происшествия была вызвана полиция. Здоровью школьника на данный момент ничего не угрожает.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Дети#Школьник#Автобус#Следственный комитет
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