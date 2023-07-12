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В Новосибирске водитель автобуса № 29 зажал 3-летнего ребенка дверьми

12 июля 2023, 08:23
Фото: 1MI
Малыш не пострадал
Маленького ребенка зажало между дверьми автобуса в Новосибирске. Прокуратура организовала проверку, сообщается в ведомстве 12 июля.

Прокуратура Кировского района Новосибирска проводит проверку по информации из СМИ о случае, когда ребенка придавило между дверьми автобуса.

По данным ведомства, на остановке «Семейный квартал» в Южно-Чемском микрорайоне произошел инцидент, когда 3-летний ребенок застрял между дверьми автобуса, который следовал по маршруту № 29. Происшествие случилось 11 июля.

К счастью, ребенок не пострадал. Однако прокуратура рассмотрит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения со стороны перевозчика и его сотрудников.

Следственный комитет по НСО также начал проверку по факту оказания услуг, не отвечающих безопасности жизни и здоровью потребителей. По результатам проверки будет принято решение.

Информация о происшествии с автобусом была опубликована в группе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте». По словам свидетелей, водитель не заметил ребенка, когда закрывал двери и уехал. Родители малыша обратились к водителю, просив открыть двери, но он не отреагировал. В результате отец ребенка разбил окно автобуса игрушкой.

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#Эмилия Губарева#Прокуратура#Автобус#Ребенок#Дети#Транспорт#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск
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