В Новосибирске водитель автобуса № 29 зажал 3-летнего ребенка дверьми

Информация о происшествии с автобусом была опубликована в группе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте». По словам свидетелей, водитель не заметил ребенка, когда закрывал двери и уехал. Родители малыша обратились к водителю, просив открыть двери, но он не отреагировал. В результате отец ребенка разбил окно автобуса игрушкой.