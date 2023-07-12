В Новосибирске водитель автобуса № 29 зажал 3-летнего ребенка дверьми

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Прокуратура Кировского района Новосибирска проводит проверку по информации из СМИ о случае, когда ребенка придавило между дверьми автобуса.
По данным ведомства, на остановке «Семейный квартал» в Южно-Чемском микрорайоне произошел инцидент, когда 3-летний ребенок застрял между дверьми автобуса, который следовал по маршруту № 29. Происшествие случилось 11 июля.
К счастью, ребенок не пострадал. Однако прокуратура рассмотрит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения со стороны перевозчика и его сотрудников.
Следственный комитет по НСО также начал проверку по факту оказания услуг, не отвечающих безопасности жизни и здоровью потребителей. По результатам проверки будет принято решение.
Информация о происшествии с автобусом была опубликована в группе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте». По словам свидетелей, водитель не заметил ребенка, когда закрывал двери и уехал. Родители малыша обратились к водителю, просив открыть двери, но он не отреагировал. В результате отец ребенка разбил окно автобуса игрушкой.