Водитель новосибирского троллейбуса №24 дверью зажал руку ребенку

"Так а водитель то причём тут?.Если это мать, то она обязана была пропустить сына вперёд, а потом уже самой выходить.Водитель смотрит в зеркало вроде все вышли, а значит можно закрыть двери.Тут если кого и винить, то женщину, раз не досмотрела за сыном", - написал мужчина в комментариях.