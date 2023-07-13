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В жаркую погоду организм испытывает большое напряжение, поэтому правильное питание становится еще более важным.
Специалист по желудочно-кишечным заболеваниям, специалист по питанию, врач общей практики Ирина Федорченко рассказала как необходимо питаться в жару. Об этом сообщает НГС.
Первое правило — употреблять больше жидкости. В жару организм быстро теряет влагу, поэтому нужно пить больше воды, свежевыжатых соков, компотов и чая без сахара. Однако следует избегать газированных напитков и алкоголя, которые могут негативно влиять на обмен веществ.
Второе правило — уменьшить количество жирной и тяжелой пищи. В жару организму сложнее переваривать жирную и тяжелую пищу, поэтому лучше отказаться от жареного и жирного мяса, сливочного масла, майонеза и других продуктов высокого содержания жира. Вместо этого стоит употреблять больше свежих фруктов и овощей, которые содержат множество витаминов и минералов.
Третье правило — не переедать. В жару организму требуется больше времени на переваривание пищи, поэтому лучше уменьшить порции и увеличить количество приемов пищи. Лучше есть часто и небольшими порциями, чем много и редко.
Четвертое правило — не забывать о белках. Белки являются важным компонентом питания, поэтому их нужно потреблять достаточное количество. Однако стоит отказаться от жирных сортов мяса и рыбы, лучше выбирать продукты с низким содержанием жиров — курицу, индейку, рыбу, яйца.
Правильное питание в жару поможет сохранить здоровье и хорошее самочувствие.