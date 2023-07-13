atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:00

Published Сегодня, 04:00

Modified Сегодня, 04:02

Updated Сегодня, 04:02

Изображение материала

Как похудеть в дикую жару новосибирцам без вреда для здоровья летом 2023

13 июля 2023, 04:00
Фото: 1MI
В жару важно питаться правильно: пить больше жидкости, уменьшить потребление жирной и тяжелой пищи, не переедать, не забывать о белках, выбирать свежие фрукты и овощи, советуют новосибирцам специалисты.

В жаркую погоду организм испытывает большое напряжение, поэтому правильное питание становится еще более важным.

Специалист по желудочно-кишечным заболеваниям, специалист по питанию, врач общей практики Ирина Федорченко рассказала как необходимо питаться в жару. Об этом сообщает НГС.

Первое правило — употреблять больше жидкости. В жару организм быстро теряет влагу, поэтому нужно пить больше воды, свежевыжатых соков, компотов и чая без сахара. Однако следует избегать газированных напитков и алкоголя, которые могут негативно влиять на обмен веществ.

Новосибирец похудел на 100 кг после 13 лет, проведенных взаперти в квартире, и диеты
Узнать подробнее

Второе правило — уменьшить количество жирной и тяжелой пищи. В жару организму сложнее переваривать жирную и тяжелую пищу, поэтому лучше отказаться от жареного и жирного мяса, сливочного масла, майонеза и других продуктов высокого содержания жира. Вместо этого стоит употреблять больше свежих фруктов и овощей, которые содержат множество витаминов и минералов.

Третье правило — не переедать. В жару организму требуется больше времени на переваривание пищи, поэтому лучше уменьшить порции и увеличить количество приемов пищи. Лучше есть часто и небольшими порциями, чем много и редко.

Четвертое правило — не забывать о белках. Белки являются важным компонентом питания, поэтому их нужно потреблять достаточное количество. Однако стоит отказаться от жирных сортов мяса и рыбы, лучше выбирать продукты с низким содержанием жиров — курицу, индейку, рыбу, яйца.

Правильное питание в жару поможет сохранить здоровье и хорошее самочувствие.

Мэр Новосибирска Локоть посоветовал «зашить рот» во время диеты
Узнать подробнее
Читайте также:
Новосибирские диетологи раскритиковали холодную диету Сары Джессики Паркер
#Эмилия Губарева#Питание#Жара#Здоровье#Новосибирск
Подпишитесь
«Русь» и «Барсы»: министр спорта назвал участников авиашоу-2023 в Новосибирске
Вчера, 10:01
Загадочные смерти новосибирских воров в законе — как они погибали и почему умер Антип
Сегодня, 03:01
Суд признал вице-мэра Новосибирска Артема Скатова виновным в клевете
Вчера, 06:54
Министр Сергей Ахапов: «Первый хоккейный матч в новом ЛДС состоится в августе»
Сегодня, 04:44
В Новосибирске стало известно о судьбе ребенка, которого родила 11-летняя девочка
Вчера, 03:23
«Кричат и рвутся»: гинеколог из Новосибирска рассказала, как рожают школьницы
Вчера, 11:25