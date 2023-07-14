Posted Сегодня, 02:06
Published Сегодня, 02:06
Modified Сегодня, 02:08
Updated Сегодня, 02:08
Электронный конкурс на оказание услуг по охране ледового дворца спорта «Арена» в Кировском районе Новосибирска объявлен на портале госзакупок. Заказчиком выступает ГАУ НСО «Сибирь-Арена».
Победитель конкурса должен будет выполнять «оказание услуг по охране объектов и имущества, по обеспечению внутриобъектовых и пропускных режимов на объектах, а также по обеспечению порядка в местах проведения массовых мероприятий».
Необходимо будет организовать 16 охранных постов, из них 9 должны работать круглосуточно, а 7 — только днем.
Начальная цена тендера составляет 33 600 229 рублей. Приступить к работе победитель аукциона должен с 16 августа.