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На охрану ЛДС «Арена» в Новосибирске потратят 33 млн рублей

14 июля 2023, 02:06
Фото: atas.info
Территорию должен будет патрулировать кинолог с собакой
Власти объявили тендер на организацию охраны нового ледового дворца спорта. Кроме охраны здания, необходимо будет обеспечивать безопасность во время массовых мероприятий

Электронный конкурс на оказание услуг по охране ледового дворца спорта «Арена» в Кировском районе Новосибирска объявлен на портале госзакупок. Заказчиком выступает ГАУ НСО «Сибирь-Арена».

Победитель конкурса должен будет выполнять «оказание услуг по охране объектов и имущества, по обеспечению внутриобъектовых и пропускных режимов на объектах, а также по обеспечению порядка в местах проведения массовых мероприятий».

Необходимо будет организовать 16 охранных постов, из них 9 должны работать круглосуточно, а 7 — только днем.

Начальная цена тендера составляет 33 600 229 рублей. Приступить к работе победитель аукциона должен с 16 августа.

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#Общество#ЛДС#Тенедер#Охрана#Новосибирск
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