«Дальше будет круче, жизнь студентов впереди. Зачётки, пары, сессии и расходятся пути. Множество историй будем ждать от вас всегда. Разбежитесь кто куда, пусть горит ваша звезда», — поют мамы и папы, одетые, как закоренелые неформалы.