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В Новосибирске родители выпускников гимназии № 13 перепели «Короля и Шута»

14 июля 2023, 01:45
Фото: youtube.com/Ведущий Алексей Ружников
Родители примерили на себя образ панков
Родители школьников сняли клип в честь окончания их детьми 11 класса

Родители учеников выпускных классов гимназии № 13 сняли клип на кавер-версия композиции группы «Король и Шут» «Лесник». Ролик опубликован на ютуб-канале шоумена Алексея Ружникова, который выступил автором этой идеи. Слова оригинальной композиции изменены.

«Дальше будет круче, жизнь студентов впереди. Зачётки, пары, сессии и расходятся пути. Множество историй будем ждать от вас всегда. Разбежитесь кто куда, пусть горит ваша звезда», — поют мамы и папы, одетые, как закоренелые неформалы.

Ролик собрал более 670 тысяч просмотров, под ним — тысячи восторженных комментариев.

«Мурашки по коже! Респект родителям! Безумно смело»
«Это самые крутые родители, которых я видела. Отцы в татухах вообще огонь. Столько любви, поддержки и принятия. Пусть дети ответят вам тем же»
«Как классно что такие родители у детей и что собрались вместе в едином порыве. Трогательно и ностальгично до слез. Было бы круто увидеть реакцию детей»
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#Выпускной#Родители#Король и Шут#Общество#Новосибирск
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