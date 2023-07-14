Posted Сегодня, 01:45
Published Сегодня, 01:45
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Updated Сегодня, 01:47
Родители учеников выпускных классов гимназии № 13 сняли клип на кавер-версия композиции группы «Король и Шут» «Лесник». Ролик опубликован на ютуб-канале шоумена Алексея Ружникова, который выступил автором этой идеи. Слова оригинальной композиции изменены.
«Дальше будет круче, жизнь студентов впереди. Зачётки, пары, сессии и расходятся пути. Множество историй будем ждать от вас всегда. Разбежитесь кто куда, пусть горит ваша звезда», — поют мамы и папы, одетые, как закоренелые неформалы.
Ролик собрал более 670 тысяч просмотров, под ним — тысячи восторженных комментариев.
«Мурашки по коже! Респект родителям! Безумно смело»
«Это самые крутые родители, которых я видела. Отцы в татухах вообще огонь. Столько любви, поддержки и принятия. Пусть дети ответят вам тем же»
«Как классно что такие родители у детей и что собрались вместе в едином порыве. Трогательно и ностальгично до слез. Было бы круто увидеть реакцию детей»