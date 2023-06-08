В Новосибирске выпускники НГУ вошли в число самых высокооплачиваемых в сфере IT

Posted Сегодня, 01:26
Published Сегодня, 01:26
Modified Сегодня, 01:28
Updated Сегодня, 01:28
Согласно результатам исследования, IT-специалисты, получившие диплом НГУ в период с 2017 по 2022 годы, зарабатывают в среднем 190 тысяч рублей. Это место новосибирские выпускники занимают наравне с выпускниками Московского энергетического института.
На тройку лидеров с самыми высокими зарплатами попали Московский физико-технический университет — выпускники которого получают 270 тысяч рублей, ИТМО и МГУ, выпускники которых зарабатывают от 235 тысяч рублей, а также Московский государственный технический университет имени Баумана, где зарплата составляет 230 тысяч рублей.
Напомним, ранее мы рассказали о рейтинге лучших университетов, в который попали несколько вузов Новосибирска.