В Новосибирске выпускники НГУ вошли в число самых высокооплачиваемых в сфере IT

На тройку лидеров с самыми высокими зарплатами попали Московский физико-технический университет — выпускники которого получают 270 тысяч рублей, ИТМО и МГУ, выпускники которых зарабатывают от 235 тысяч рублей, а также Московский государственный технический университет имени Баумана, где зарплата составляет 230 тысяч рублей.