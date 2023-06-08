atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:26

Published Сегодня, 01:26

Modified Сегодня, 01:28

Updated Сегодня, 01:28

Изображение материала

В Новосибирске выпускники НГУ вошли в число самых высокооплачиваемых в сфере IT

8 июня 2023, 01:26
Фото: atas.info
Выпускники зарабатывают прилично
Выпускники Новосибирского государственного университета (НГУ), работающие в сфере информационных технологий (IT), оказались среди самых высокооплачиваемых специалистов. Об этом свидетельствует рейтинг, составленный порталом Superjob.

Согласно результатам исследования, IT-специалисты, получившие диплом НГУ в период с 2017 по 2022 годы, зарабатывают в среднем 190 тысяч рублей. Это место новосибирские выпускники занимают наравне с выпускниками Московского энергетического института.

На тройку лидеров с самыми высокими зарплатами попали Московский физико-технический университет — выпускники которого получают 270 тысяч рублей, ИТМО и МГУ, выпускники которых зарабатывают от 235 тысяч рублей, а также Московский государственный технический университет имени Баумана, где зарплата составляет 230 тысяч рублей.

Напомним, ранее мы рассказали о рейтинге лучших университетов, в который попали несколько вузов Новосибирска.

Какой вуз Новосибирска поднялся в рейтинге топ-100 университетов России
Узнать подробнее
Читайте также:
ТОП-вузов Новосибирска в рейтинге лучших университетов России 2023Новосибирские университеты попали в ТОП-10 лучших вузов в рейтинге RAEXСтудентам новосибирского вуза запретили вести Instagram*
#Эмилия Губарева#Вуз#Вузы#Университет#НГУ#Общество#Образование#Новосибирск#Новосибирская область#Россия
Подпишитесь
Какими фруктами травят новосибирцев на рынках, рассказал химик
Вчера, 04:05
Элитные ЖК под Новосибирском второе лето выживают без воды
6 июня 05:34
«Колхозно»: новосибирцы раскритиковали дизайн Дня города-2023
Вчера, 03:06
Резкое похолодание и ливни надвигаются на Новосибирскую область — новый прогноз
Вчера, 02:27
Прокурор Купинского района разбился в Новосибирской области — погибла годовалая дочка
6 июня 06:27
В Новосибирске улицу Ленина сделали пешеходной ко Дню города
Вчера, 01:40