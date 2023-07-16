В Новосибирске ожидается магнитная буря 18 июля

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Согласно данным из лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, возмущения в магнитосфере прогнозируются на 18 июля. Однако эксперты уточнили, что они будут относительно слабыми — уровня G1.
Необходимо отметить, что метеозависимые люди могут испытывать проблемы со здоровьем в этот день, жаловаться на повышенное артериальное давление. Но симптомы будут незначительные.
Последний раз череда магнитных бурь наблюдалась в Новосибирске в июне. Некоторые дни возмущения были мощные и вызывали дискомфорт у некоторых особо чувствительных людей.