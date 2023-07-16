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В Новосибирске ожидается магнитная буря 18 июля

16 июля 2023, 11:34
Фото: 1MI
Магнитная буря придет в Новосибирск
Магнитная буря приближается к Новосибирской области. Геомагнитное явление ожидается во вторник, 18 июля 2023 года.

Согласно данным из лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, возмущения в магнитосфере прогнозируются на 18 июля. Однако эксперты уточнили, что они будут относительно слабыми — уровня G1.

Необходимо отметить, что метеозависимые люди могут испытывать проблемы со здоровьем в этот день, жаловаться на повышенное артериальное давление. Но симптомы будут незначительные.

Последний раз череда магнитных бурь наблюдалась в Новосибирске в июне. Некоторые дни возмущения были мощные и вызывали дискомфорт у некоторых особо чувствительных людей.

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#Общество#Магнитная буря#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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