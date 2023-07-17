Авиационный колледж в Новосибирске оштрафовали на 696 тысяч за нарушение конкуренции

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Published Сегодня, 02:10
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Новосибирский колледж, специализирующийся на авиационной технике и названный в честь Б. С. Галущака, заключил соглашение с поставщиком на сумму 15 миллионов рублей. Однако данное действие привлекло внимание транспортной прокуратуры Западной Сибири, которая обнаружила нарушение антимонопольного законодательства. В результате учебное заведение может быть оштрафовано.
В ходе проведения торгов в рамках государственного проекта «Образование» в 2021 году колледж нарушил конкуренцию, договорившись с одной из организаций об условиях закупки. Такое соглашение ограничило возможность честных поставщиков участвовать в торгах. Итогом стал единственный контракт на сумму выше 15 миллионов рублей.
Региональная служба Федеральной антимонопольной службы (УФАС) приняла решение о признании колледжа виновным в совершении административного правонарушения. Конкретнее, это наказуемое действие относится к ограничению конкуренции и координации экономической деятельности.
Колледжу был выписан штраф в размере 696 тысяч рублей. Однако постановление еще не является окончательным и не вступило в законную силу.