Авиационный колледж в Новосибирске оштрафовали на 696 тысяч за нарушение конкуренции

В ходе проведения торгов в рамках государственного проекта «Образование» в 2021 году колледж нарушил конкуренцию, договорившись с одной из организаций об условиях закупки. Такое соглашение ограничило возможность честных поставщиков участвовать в торгах. Итогом стал единственный контракт на сумму выше 15 миллионов рублей.