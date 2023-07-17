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Авиационный колледж в Новосибирске оштрафовали на 696 тысяч за нарушение конкуренции

17 июля 2023, 02:10
Фото: 1MI
Колледжу назначили штраф на 696 тысяч рублей
Новосибирский авиационный колледж имени Б. С. Галущака получил штраф в размере 696 тысяч рублей за сговор с поставщиком и заключение контракта на 15 миллионов рублей, что нарушило антимонопольное законодательство.

Новосибирский колледж, специализирующийся на авиационной технике и названный в честь Б. С. Галущака, заключил соглашение с поставщиком на сумму 15 миллионов рублей. Однако данное действие привлекло внимание транспортной прокуратуры Западной Сибири, которая обнаружила нарушение антимонопольного законодательства. В результате учебное заведение может быть оштрафовано.

В ходе проведения торгов в рамках государственного проекта «Образование» в 2021 году колледж нарушил конкуренцию, договорившись с одной из организаций об условиях закупки. Такое соглашение ограничило возможность честных поставщиков участвовать в торгах. Итогом стал единственный контракт на сумму выше 15 миллионов рублей.

Региональная служба Федеральной антимонопольной службы (УФАС) приняла решение о признании колледжа виновным в совершении административного правонарушения. Конкретнее, это наказуемое действие относится к ограничению конкуренции и координации экономической деятельности.

Колледжу был выписан штраф в размере 696 тысяч рублей. Однако постановление еще не является окончательным и не вступило в законную силу.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Образование#Общество#Штраф#Контракт#Колледж
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