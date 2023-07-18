В Новосибирске метрополитену задолжали 200 млн рублей строители станции «Спортивная»

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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Updated Сегодня, 08:52
По данным прокуратуры региона метрополитен одолжил эту сумму строителям станции. В установленный срок деньги они не вернули, тогда представители предприятия продлили срок «кредитования» без согласия мэрии.
Эти действия — нарушение федерального законодательства. Кроме того, как выяснилось, что мэрия не следила за деятельностью метрополитена. Поэтому вице-мэру и главе муниципального предприятия вынесли представление.
Напомним, строительство станции метро «Спортивная» идет с 2019 года. Сдать объект планировали еще в прошлом году, но сроки сорвались. Причиной назвали санкции — строителям пришлось искать отечественные аналоги стройматериалов и оборудования.