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В Новосибирске метрополитену задолжали 200 млн рублей строители станции «Спортивная»

18 июля 2023, 08:50
Фото: atas.info
Новосибирскому метрополитену задолжали 200 млн рублей
МУП «Новосибирский метрополитен» недосчитался 200 млн рублей, предназначенных на строительство станции «Спортивная». Эти деньги предприятие заняло коммерсантам и обратно не получило.

По данным прокуратуры региона метрополитен одолжил эту сумму строителям станции. В установленный срок деньги они не вернули, тогда представители предприятия продлили срок «кредитования» без согласия мэрии.

Эти действия — нарушение федерального законодательства. Кроме того, как выяснилось, что мэрия не следила за деятельностью метрополитена. Поэтому вице-мэру и главе муниципального предприятия вынесли представление.

Напомним, строительство станции метро «Спортивная» идет с 2019 года. Сдать объект планировали еще в прошлом году, но сроки сорвались. Причиной назвали санкции — строителям пришлось искать отечественные аналоги стройматериалов и оборудования.

#Алина Шефер#Новосибирское метро#Мэрия#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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