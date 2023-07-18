Жительница Новосибирска нашла в лесу редкий гриб «бесстыдник» со вкусом огурца

Posted Сегодня, 02:44
Published Сегодня, 02:44
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Updated Сегодня, 02:46
Жительница Новосибирска обнаружила в лесу редкий гриб, известный как веселка или бесстыдник. Она рассказала о своей находке в группе «Грибы и грибные места Новосибирск, НСО форум 2023 года».
Женщина призналась, что это было большим счастьем для нее. Она сообщила, что попробовала гриб без соли и отметила, что он напоминает на вкус огурец.
К сожалению, она смогла найти только одно непроросшее яйцо веселки. Остальные четыре уже выросли и раскрылись. Такая веселка имеет запах падали и не годится для еды.
Другие участники группы рассказали, что им удалось находить веселку в Октябрьском районе Новосибирска и у ТЭЦ-5. Некоторые даже сообщили, что этот гриб прорастал на их дачах. Однако, люди часто ошибочно принимают веселку за обычную поганку и стараются ее уничтожить.
На самом деле обыкновенная веселка обладает множеством полезных свойств. Ей приписывают способность снижать уровень холестерина, понижать артериальное давление, лечить язвы и опухоли, способствовать заживлению ран и ожогов, а также устранять аллергические реакции и др.