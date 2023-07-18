Жительница Новосибирска нашла в лесу редкий гриб «бесстыдник» со вкусом огурца

Другие участники группы рассказали, что им удалось находить веселку в Октябрьском районе Новосибирска и у ТЭЦ-5. Некоторые даже сообщили, что этот гриб прорастал на их дачах. Однако, люди часто ошибочно принимают веселку за обычную поганку и стараются ее уничтожить.