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Андрей Травников вручил медаль Героя России семье прапорщика Николая Кондратенко

20 июля 2023, 10:13
Фото: Пресс-служба правительства НСО
Награду получили родственники военнослужащего

Губернатор НСО Андрей Травников вручил медаль семье прапорщика Кондратенко

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников вручил медаль Героя России родственникам погибшего в зоне СВО прапорщика Николая Кондратенко. Военнослужащего приставили к награде посмертно.
«Для меня это большая честь и возможность еще раз вспомнить о боевом пути Николая Андреевича Кондратенко. Он — настоящий русский солдат, который не раз совершал поступки, заслуживавшие высочайших государственных наград. Он не прятался за спинами товарищей, но не раз прикрывал их и помогал им выйти из-под огня. Он заслуженно удостоен этой награды — но, к сожалению, посмертно. Примите мои соболезнования», — цитирует губернатора пресс-служба правительства Новосибирской области.
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Медаль, а также удостоверение и Грамоту о присвоении награды получили вдова и мать военнослужащего — Олеся Викторовна и Наталья Владимировна. У погибшего остались две дочери.

О гибели прапорщика 24-й гвардии спецназа ГРУ Николая Кондратенко стало известно в середине апреля. Сослуживцы рассказали о попадании снаряда в окоп, где находился офицер. Новосибирец принимал участие в боевых действиях на территории Сирии и был награжден Орденом Суворова.

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