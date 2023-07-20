Андрей Травников вручил медаль Героя России семье прапорщика Николая Кондратенко

О гибели прапорщика 24-й гвардии спецназа ГРУ Николая Кондратенко стало известно в середине апреля. Сослуживцы рассказали о попадании снаряда в окоп, где находился офицер. Новосибирец принимал участие в боевых действиях на территории Сирии и был награжден Орденом Суворова.