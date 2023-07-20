Андрей Травников вручил медаль Героя России семье прапорщика Николая Кондратенко

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
«Для меня это большая честь и возможность еще раз вспомнить о боевом пути Николая Андреевича Кондратенко. Он — настоящий русский солдат, который не раз совершал поступки, заслуживавшие высочайших государственных наград. Он не прятался за спинами товарищей, но не раз прикрывал их и помогал им выйти из-под огня. Он заслуженно удостоен этой награды — но, к сожалению, посмертно. Примите мои соболезнования», — цитирует губернатора пресс-служба правительства Новосибирской области.
Медаль, а также удостоверение и Грамоту о присвоении награды получили вдова и мать военнослужащего — Олеся Викторовна и Наталья Владимировна. У погибшего остались две дочери.
О гибели прапорщика 24-й гвардии спецназа ГРУ Николая Кондратенко стало известно в середине апреля. Сослуживцы рассказали о попадании снаряда в окоп, где находился офицер. Новосибирец принимал участие в боевых действиях на территории Сирии и был награжден Орденом Суворова.