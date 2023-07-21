Когда полицейские прибыли на место, они поговорили с родителями, которые объяснили, что их дочке стало плохо по дороге из Алтайского края. У нее начались боли в животе и рвота. Родители были обеспокоены, так как ситуация на дороге препятствовала быстрой доставке ребенка в больницу. Полицейские решили использовать патрульное транспортное средство, чтобы доставить пятилетнюю девочку в ближайшее медицинское учреждение.