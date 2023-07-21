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В Новосибирске сотрудники ДПС помогли доставить 5-летнюю девочку в больницу

21 июля 2023, 03:58
Фото: 1MI
Девочку оперативно доставили в больницу
Сотрудники ДПС в Новосибирске оперативно доставили маленькую девочку в больницу, после того, как ей стало плохо в пробке.

В Новосибирской области полицейские помогли доставить ребенка в больницу.14 июля около 21.00 часов во время службы к экипажу ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Новосибирску в составе инспектора ДПС лейтенанта полиции Александра Томбовцева и инспектора ДПС старшего сержанта полиции Александра Кожемякина поступило сообщение из дежурной части о том, что на ул. Большевистской произошел затор, а в автомобиле находится ребенок, которому нужна медицинская помощь.

Фото: ГУ МВД по НСО

Когда полицейские прибыли на место, они поговорили с родителями, которые объяснили, что их дочке стало плохо по дороге из Алтайского края. У нее начались боли в животе и рвота. Родители были обеспокоены, так как ситуация на дороге препятствовала быстрой доставке ребенка в больницу. Полицейские решили использовать патрульное транспортное средство, чтобы доставить пятилетнюю девочку в ближайшее медицинское учреждение.

Автоинспекторы отметили этот случай в дежурной части и с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами доставили ребенка в больницу. Они передали девочку врачам, которые оказали ей необходимую помощь.

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Убедившись, что все хорошо с ребенком, полицейские продолжили свое патрулирование. Благодаря быстрому и профессиональному действию сотрудников Госавтоинспекции, жизнь и здоровье ребенка не находились под угрозой.

Родители выразили благодарность полицейским за помощь, позвонив на телефон доверия ГУ МВД России по Новосибирской области. Сотрудникам было вручено благодарственное письмо от руководства за их отзывчивость и оперативность.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Транспорт#Город#Полиция#МВД#ДПС#Медицинская помощь#Дети
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