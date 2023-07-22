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Футбол ЧР 2023: во сколько смотреть матчи «Зенита» и ЦСКА в Новосибирске 22 июля

22 июля 2023, 01:35
Фото: 1MI
Новосибирцев ожидают победы и поражения любимых команд
21 июля начался чемпионат России по футболу. Среди знаковых матчей первого тура — игры «Зенита», «ЦСКА» и «Локомотива», намеченные на 22 июля. О том, где новосибирским болельщикам посмотреть любимую игру и когда включать телевизор — в материале Atas.info.

22 июля «ЦСКА» (Москва) — «Урал» (Екатеринбург)

Второй игрой Чемпионата России по футболу запланирован поединок московского «ЦСКА» и свердловского «Урала» на стадионе «Екатеринбург Арена». Матч второго тура состоится 22 июля в 13.00 по московскому времени (17.00 по времени Новосибирска). Матч обещает быть очень зрелищным, поэтому новосибирским болельщикам стоит заранее засесть у экранов телевизоров и ноутбуков.

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Прямую трансляцию «ЦСКА» — «Урал» будет вести телеканал «Матч ТВ», начало второй игры Чемпионата России по футболу намечено на 13.30 по московскому времени. Кроме того, новосибирцы смогут присоединиться к прямой трансляции на ресурсе chamionat.com и сайте газеты «Спорт-Экспресс» (sport-express.ru). Начало трансляции в 13.00 по московскому времени.

Эксперты прогнозируют весьма результативную игру «армейцев» с их первого матча российской Премьер-лиги в нынешнем сезоне. По итогам прошлого чемпионата «ЦСКА» заняли второе место, уступив «Зениту» двенадцать очков. Весьма уверенную игру москвичи показали в Суперкубке России, проиграв петербуржцам только в серии пенальти.

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В свою очередь, «Урал» не вошел даже в первую десятку, застолбив за собой одиннадцатую позицию. С другой стороны, сейчас свердловчан тренирует Виктор Гончаренко, уже знающий «слабые» места ЦСКА, как своих бывших подопечных. Каковы будут итоги игры, узнаем уже этим вечером.

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22 июля «Зенит» (Санкт –Петербург) — «Пари» (Нижний Новгород)

В третьей игре чемпионата встретятся победитель прошлого сезона «Зенит» и нижегородский клуб «Пари». Играть питерцам придется на стадионе в Нижнем Новгороде в 15.15 по московскому времени (19.15 по времени Новосибирска). Матч обещает быть не менее интересным (особенно, если учесть неоднократные победы «Зенита» в РПЛ).

Новосибирские болельщики смогут вдоволь напереживаться, посмотрев игру на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер», начало трансляции в 15.00 по московскому времени. Также фанаты могут насладиться игрой на ресурсах chamionat.com и сайте газеты «Спорт-Экспресс» (sport-express.ru). Начало трансляции тоже запланировано в 15.00 по московскому времени.

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Многие эксперты традиционно прогнозируют большие шансы на победу питерскому «Зениту», который продемонстрировал достойную игру с ЦСКА. Однако нижегородский клуб «Пари», несмотря на неудачную игру по итогам прошлого сезона, сохранил место в премьер-лиге.

Накануне чемпионата волжский клуб сделал успешные трансферты по покупке «зенитовцев» Ярослава Михайлова и Ивана Кукушкина. Сможет ли это вывести нижегородцев в лидеры, покажет только матч.

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22 июля. «Локомотив» (Москва) — «Рубин» (Казань)

Расслабляться болельщикам в эту субботу явно не придется. В рамках четвертой игры за победу сразятся московский «Локомотив» и казанский «Рубин». Матч пройдет на стадионе «РЖД Арена», начало запланировано на 17.30 по московскому времени (21.30 по времени Новосибирска).

Прямую трансляцию новосибирские болельщики смогут посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер» (начало в 17.30 по московскому времени) и ресурсах championat.com и сайте газеты «Спорт-Экспресс» (начало в 17.30 по московскому времени).

Футбольные эксперты отдают победу «Локомотиву», несмотря на восьмую позицию по итогам прошлого сезона. Клуб находится в неплохой форме и готов побороться за победу. Казанцы фактически вылетели из премьер-лиги с пятнадцатым местом и долгое время находились в Первой лиге, но смогли вернуться обратно благодаря зрелищной игре под руководством Рашида Рахимова.

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