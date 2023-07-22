В свою очередь, «Урал» не вошел даже в первую десятку, застолбив за собой одиннадцатую позицию. С другой стороны, сейчас свердловчан тренирует Виктор Гончаренко, уже знающий «слабые» места ЦСКА, как своих бывших подопечных. Каковы будут итоги игры, узнаем уже этим вечером.