В Новосибирске пенсионерка пырнула ножом будущего зятя

Уже в отделении женщина полностью раскаялась. Вышедший из больницы неудавшийся зять неожиданно вступился за тещу и изменил свои показания, заявив, что упал на нож. Однако это не спасло 63-летнюю обвиняемую от суда, который назначил ей три года лишения свободы в колонии общего режима.