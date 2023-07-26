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В Новосибирске пенсионерка пырнула ножом будущего зятя

26 июля 2023, 12:24
Фото: 1MI
Женщина едва не зарезала потенциального зятя
В Новосибирске осудили пожилую женщину. Сибирячка пырнула ножом сожителя своей дочери.

Как сообщает «КП-Новосибирск», семейная драма произошла 24 апреля прошлого года в Калининском районе. Пенсионерка вместе с дочерью и ее сожителем мирно выпивали на кухне. Потом пенсионерка пошла спать, но проснулась от шума.

По мнению сибирячки, на ее дочку кричал потенциальный зять. Решив вступиться за родного человека, пенсионерка схватила нож и ударила мужчину ножом в грудь. Дочь вызвала «скорую», затем приехала полиция.

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Уже в отделении женщина полностью раскаялась. Вышедший из больницы неудавшийся зять неожиданно вступился за тещу и изменил свои показания, заявив, что упал на нож. Однако это не спасло 63-летнюю обвиняемую от суда, который назначил ей три года лишения свободы в колонии общего режима.

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#Новосибирск#Криминал#Александр Ляхов#Покушение на убийство#Суд#Пенсионеры
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