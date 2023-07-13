Жительница Новосибирска во время ссоры распорола живот знакомому

Инцидент произошел в сентябре прошлого года. Сибирячка находилась в гостях у знакомого, когда у них произошел конфликт. Разозлившись, женщина схватила нож и несколькими ударами распорола обидчику живот и ноги. Жертву экстренно доставили в больницу, но спасти новосибирца не удалось.