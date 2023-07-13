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Жительница Новосибирска во время ссоры распорола живот знакомому

13 июля 2023, 08:37
Фото: СУ СКР по Новосибирской области
Сибирячка уже была судима

В Новосибирске женщина распорола живот обидчику во время ссоры

В Новосибирске осудили женщину. Она была признана виновной в жестоком убийстве.
«Собранные следственным отделом по Дзержинскому району города Новосибирск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жительнице областного центра. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.
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Инцидент произошел в сентябре прошлого года. Сибирячка находилась в гостях у знакомого, когда у них произошел конфликт. Разозлившись, женщина схватила нож и несколькими ударами распорола обидчику живот и ноги. Жертву экстренно доставили в больницу, но спасти новосибирца не удалось.

В ходе следствия выяснилось, что женщина уже имеет судимость. Теперь ей придется пробыть в колонии общего режима девять лет и шесть месяцев.

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#Новосибирск#Криминал#Александр Ляхов#Следственный комитет#Суд#Убийство
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