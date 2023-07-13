Жительница Новосибирска во время ссоры распорола живот знакомому

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
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Updated Сегодня, 08:39
«Собранные следственным отделом по Дзержинскому району города Новосибирск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жительнице областного центра. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.
Инцидент произошел в сентябре прошлого года. Сибирячка находилась в гостях у знакомого, когда у них произошел конфликт. Разозлившись, женщина схватила нож и несколькими ударами распорола обидчику живот и ноги. Жертву экстренно доставили в больницу, но спасти новосибирца не удалось.
В ходе следствия выяснилось, что женщина уже имеет судимость. Теперь ей придется пробыть в колонии общего режима девять лет и шесть месяцев.