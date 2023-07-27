Posted Сегодня, 03:55
Published Сегодня, 03:55
Modified Сегодня, 03:58
Updated Сегодня, 03:58
Зрителям авишоу, которое пройдет на аэродроме Мочище под Новосибирском 30 июля, будет предложено дать название неизвестной ранее фигуре высшего пилотажа, которую покажут в небе девушки из пилотажной группы «Барсы».
Как рассказала участница пилотажной группы Елена Диколенко, в программе их шоу появилось несколько новых фигур, но название одной из них пилоты так и не смогли придумать.
«Информация будет находиться в нашей группе во ВКонтакте, мы разместим именно этот кусочек видео с новой фигурой, и во время выступления об этом скажут и подчеркнут. Я думаю, будет очень символично и приятно нам летать и осознавать то, что название новой фигуре придумали зрители, которые всегда очень тепло и радостно нас встречают», — сказала Елена Диколенко в пресс-центре агентства ТАСС.
О том, что в этот году ждет зрителей авиашоу, читайте здесь.