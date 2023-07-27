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Группа «Барсы» на авиашоу в Новосибирске покажет неизвестную ранее фигуру пилотажа

27 июля 2023, 03:55
Фото: паблик пилотажной группы "Барсы" в ВК
"Барсы" - первая женская пилотажная группа в России
Зрителям авиашоу-2023 будет предложено придумать название новой фигуре высшего пилотажа. Сами пилоты затрудняются дать ей наименование

Зрителям авишоу, которое пройдет на аэродроме Мочище под Новосибирском 30 июля, будет предложено дать название неизвестной ранее фигуре высшего пилотажа, которую покажут в небе девушки из пилотажной группы «Барсы».

Как рассказала участница пилотажной группы Елена Диколенко, в программе их шоу появилось несколько новых фигур, но название одной из них пилоты так и не смогли придумать.

«Информация будет находиться в нашей группе во ВКонтакте, мы разместим именно этот кусочек видео с новой фигурой, и во время выступления об этом скажут и подчеркнут. Я думаю, будет очень символично и приятно нам летать и осознавать то, что название новой фигуре придумали зрители, которые всегда очень тепло и радостно нас встречают», — сказала Елена Диколенко в пресс-центре агентства ТАСС.

О том, что в этот году ждет зрителей авиашоу, читайте здесь.

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