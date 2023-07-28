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В ночь на воскресенье, 30 июля, в Новосибирске временно закроют переезд Дюкановский на улице Станционной. Произойдет это с 22 часов 29 июля до 6 часов 30 июля.
Причина закрытия — проведение работ по восстановлению после аварии, в частности, планируется замена поврежденных рельс. Закрытие будет происходить с 22:00 до 6:00.
Водителям рекомендуется использовать альтернативные дороги для объезда. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.