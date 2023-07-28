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Переезд Дюкановский на улице Станционной в Новосибирске закрывают — причина

28 июля 2023, 01:33
Фото: 1MI
Переезд закрывается временно

В Новосибирске в ночь на 30 июля закроют переезд Дюкановский на улице Станционной

С 30 июля в Новосибирске будет закрыт переезд Дюкановский на улице Станционной из-за проведения аварийно-восстановительных работ.

В ночь на воскресенье, 30 июля, в Новосибирске временно закроют переезд Дюкановский на улице Станционной. Произойдет это с 22 часов 29 июля до 6 часов 30 июля.

Причина закрытия — проведение работ по восстановлению после аварии, в частности, планируется замена поврежденных рельс. Закрытие будет происходить с 22:00 до 6:00.

Водителям рекомендуется использовать альтернативные дороги для объезда. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

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