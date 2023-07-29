30 июля на аэродроме Мочище пройдет традиционное авиашоу. В этом году мероприятие приурочено к нескольким важным датам. О том, что ждет новосибирцев на авиашоу и как до него добраться — в материале Atas.info.

Сюжет Авиашоу Новосибирск 2023