Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
В июле текущего года автопарк АО «РЭС» пополнился новой техникой. В частности, энергетики получили четыре специальных подъемника на базе автомашин ГАЗ, два крана-манипулятора, собранных на шасси КАМАЗ, 2 квадроцикла и 2 снегохода, мотобуксировщик и другую технику. В приобретение спецмашин вложено около 44 млн рублей.
«Данная техника наряду с уже имеющимся парком внедорожных машин и вездеходов поможет энергетикам оперативно реагировать на все нештатные ситуации, а также проводить работы в рамках эксплуатации электросетевых объектов даже в самых экстремальных погодных условиях, труднодоступных районах и местах со сложным ландшафтом», — говорится в сообщении пресс-службы компании.
Всего до конца 2023 года запланирована поставка новой техники на сумму более 154 миллионов рублей. В общей сложности, в филиалах компании работает более 1000 единиц техники.