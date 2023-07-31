atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:01

Published Сегодня, 10:01

Modified Сегодня, 10:03

Updated Сегодня, 10:03

Изображение материала

Более десяти новых спецмашин получили новосибирские энергетики

31 июля 2023, 10:01
Фото: пресс-служба АО "РЭС"
До конца года на приобретение новой техники потратят более 154 миллионов рублей
АО «Региональные электрические сети» продолжает обновлять парк специальных машин, необходимых для качественного обслуживания линий электропередачи.

В июле текущего года автопарк АО «РЭС» пополнился новой техникой. В частности, энергетики получили четыре специальных подъемника на базе автомашин ГАЗ, два крана-манипулятора, собранных на шасси КАМАЗ, 2 квадроцикла и 2 снегохода, мотобуксировщик и другую технику. В приобретение спецмашин вложено около 44 млн рублей.

«Данная техника наряду с уже имеющимся парком внедорожных машин и вездеходов поможет энергетикам оперативно реагировать на все нештатные ситуации, а также проводить работы в рамках эксплуатации электросетевых объектов даже в самых экстремальных погодных условиях, труднодоступных районах и местах со сложным ландшафтом», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Всего до конца 2023 года запланирована поставка новой техники на сумму более 154 миллионов рублей. В общей сложности, в филиалах компании работает более 1000 единиц техники.

Читайте также:
Более 50 энергетиков Новосибирской области соревновались в обслуживании подстанцийЭнергетики продолжают познавательные экскурсии в честь 90-летия электросетейЭнергетики Новосибирской области активно готовят сети к зиме
#Энергетики#Техника#Закупка#Экономика#Новосибирск
Подпишитесь
Первый матч в новом ЛДС «Сибирь-Арена» играют 13 августа сборные России и Беларуси
Сегодня, 07:06
Что творили пилоты Авиашоу в Мочище в пасмурном небе Новосибирска
Вчера, 09:21
Рейтинг зарплат по районам Новосибирска — где получают больше всего
Сегодня, 02:13
«Головой меряют дно»: губернатор возмутился гибелью 53 новосибирцев на воде
Сегодня, 03:44
Жара до +30 °С: прогноз погоды в Новосибирске на неделю — что ждет сибиряков летом
Вчера, 14:09
Сосне из Новосибирской области не хватает голосов, чтобы стать лучшим деревом России
Сегодня, 09:46