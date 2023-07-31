В июле текущего года автопарк АО «РЭС» пополнился новой техникой. В частности, энергетики получили четыре специальных подъемника на базе автомашин ГАЗ, два крана-манипулятора, собранных на шасси КАМАЗ, 2 квадроцикла и 2 снегохода, мотобуксировщик и другую технику. В приобретение спецмашин вложено около 44 млн рублей.