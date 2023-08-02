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Что творят десантники 2 августа: колонна авто с флагами ВДВ разбудила новосибирцев

2 августа 2023, 02:19
Фото: 1MI
Десантники празднуют День ВДВ

По центру Новосибирска в ночь на 2 августа проехала колонна автомобилей с флагами ВДВ

В ночь на 2 августа в Новосибирске прошла колонна машин с флагами ВДВ.

В ночь на 2 августа в центре Новосибирска произошло неожиданное событие для тех, кто уже засыпал и настраивался на новый рабочий день. Жители города были разбужены звуками автомобилей, которые промчались по улицам. Колонна машин, украшенных флагами Воздушно-десантных войск (ВДВ), вызвала удивление и интерес у прохожих.

Водители и пассажиры высунулись из окон автомобилей, издавали громкие сигналы и гудки. Информация о происшествии была распространена через телеграмм-канал «АСТ-54 Black».

Количество машин в колонне превышало 10 единиц. Необходимо отметить, что 2 августа в Новосибирске традиционно отмечается День ВДВ.

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#Новосибирск#Общество#Город#Транспорт#ВДВ#Десантник#Автомобиль#Эмилия Губарева
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