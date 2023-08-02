Что творят десантники 2 августа: колонна авто с флагами ВДВ разбудила новосибирцев

В ночь на 2 августа в центре Новосибирска произошло неожиданное событие для тех, кто уже засыпал и настраивался на новый рабочий день. Жители города были разбужены звуками автомобилей, которые промчались по улицам. Колонна машин, украшенных флагами Воздушно-десантных войск (ВДВ), вызвала удивление и интерес у прохожих.