Что творят десантники 2 августа: колонна авто с флагами ВДВ разбудила новосибирцев

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В ночь на 2 августа в центре Новосибирска произошло неожиданное событие для тех, кто уже засыпал и настраивался на новый рабочий день. Жители города были разбужены звуками автомобилей, которые промчались по улицам. Колонна машин, украшенных флагами Воздушно-десантных войск (ВДВ), вызвала удивление и интерес у прохожих.
Водители и пассажиры высунулись из окон автомобилей, издавали громкие сигналы и гудки. Информация о происшествии была распространена через телеграмм-канал «АСТ-54 Black».
Количество машин в колонне превышало 10 единиц. Необходимо отметить, что 2 августа в Новосибирске традиционно отмечается День ВДВ.