Стихийный мемориал появился на месте гибели 9-летнего мальчика под Новосибирском

В посёлке Кудряшовский под Новосибирском жители устроили неофициальное место памяти в честь девятилетнего мальчика, который погиб в коллекторе. Люди принесли игрушки, цветы и зажгли свечи, чтобы почтить его память. Об этом сообщается в группе «Кудряшовский и Приобский: life and news» в популярной социальной сети «ВКонтакте».