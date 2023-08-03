Стихийный мемориал появился на месте гибели 9-летнего мальчика под Новосибирском

Posted Сегодня, 02:26
Published Сегодня, 02:26
Modified Сегодня, 02:28
Updated Сегодня, 02:28
В посёлке Кудряшовский под Новосибирском жители устроили неофициальное место памяти в честь девятилетнего мальчика, который погиб в коллекторе. Люди принесли игрушки, цветы и зажгли свечи, чтобы почтить его память. Об этом сообщается в группе «Кудряшовский и Приобский: life and news» в популярной социальной сети «ВКонтакте».
Организация прощания и похорон состоится 3 августа. Мальчика похоронят на Кудряшовском кладбище в 12 часов.
Напомним, что трагедия произошла 1 августа. Ребёнок проник на территорию стройки, где проводились работы по водоотведению, спустился в камеру канализации и упал в коллектор с водой.