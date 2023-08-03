atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:26

Published Сегодня, 02:26

Modified Сегодня, 02:28

Updated Сегодня, 02:28

Изображение материала

Стихийный мемориал появился на месте гибели 9-летнего мальчика под Новосибирском

3 августа 2023, 02:26
Фото: Прокуратура НСО
Мальчик утонул
Жители посёлка Кудряшовский под Новосибирском создали мемориал на месте гибели девятилетнего мальчика, который утонул в коллекторе.

В посёлке Кудряшовский под Новосибирском жители устроили неофициальное место памяти в честь девятилетнего мальчика, который погиб в коллекторе. Люди принесли игрушки, цветы и зажгли свечи, чтобы почтить его память. Об этом сообщается в группе «Кудряшовский и Приобский: life and news» в популярной социальной сети «ВКонтакте».

Организация прощания и похорон состоится 3 августа. Мальчика похоронят на Кудряшовском кладбище в 12 часов.

Напомним, что трагедия произошла 1 августа. Ребёнок проник на территорию стройки, где проводились работы по водоотведению, спустился в камеру канализации и упал в коллектор с водой.

Фото: "Кудряшовский и Приобский: life and news"
Названы шокирующие подробности утопления 9-летнего мальчика в коллекторе на стройке
Узнать подробнее
Читайте также:
В поселке Кудряшовский ребенок пробрался на стройку и утонул в коллектореНазваны шокирующие подробности утопления 9-летнего мальчика в коллекторе на стройке
#Новосибирская область#Общество#Город#Происшествия#Эмилия Губарева
Подпишитесь
Ветром сдуло? Кто из хедлайнеров исчез с афиш рок-фестиваля в Новосибирске 2023
Вчера, 09:57
В Колывани подростки-близнецы могли изнасиловать 7-летнего мальчика: что известно
Сегодня, 01:35
Актера Жерара Депардье из Новосибирска обвинили в изнасиловании 16 женщин
Сегодня, 01:20
Тайна 67 свежих могил в лесу Новосибирска раскрыта
Сегодня, 02:44
Новосибирску грозила химическая катастрофа с аммиаком на заводе мороженого «Гулливер»
Вчера, 07:52
Певица из Новосибирска Пелагея взорвала соцсети появлением в «голом» платье
Сегодня, 01:46