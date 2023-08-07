В Новосибирске 2 115 домов остались без горячей воды

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Мэр отметил, что отключения горячего водоснабжения проходят по плану. Продолжаются гидравлические испытания теплосетей.
«Идут ремонтные работы, связанные с подготовкой теплосетей к зиме. В связи с этим отключено от горячей воды 2115 объектов», — заявил Локоть.
Судя по карте «Мой Новосибирск», больше всего домов без кипятка сейчас в Октябрьском (751) и Калининском районах (513). Также отключены объекты в Первомайском районе, Кировском районах.