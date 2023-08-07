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В Новосибирске 2 115 домов остались без горячей воды

7 августа 2023, 07:10
Фото: 1MI
Горячую воду отключили в более 2 000 домах и административных зданиях в Новосибирске. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть во время аппаратного совещания в правительстве 7 августа.

Мэр отметил, что отключения горячего водоснабжения проходят по плану. Продолжаются гидравлические испытания теплосетей.

«Идут ремонтные работы, связанные с подготовкой теплосетей к зиме. В связи с этим отключено от горячей воды 2115 объектов», — заявил Локоть.

Судя по карте «Мой Новосибирск», больше всего домов без кипятка сейчас в Октябрьском (751) и Калининском районах (513). Также отключены объекты в Первомайском районе, Кировском районах.

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#Алина Шефер#Горячая вода#Отключение#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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