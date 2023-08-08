В Новосибирском зоопарке появился стеснительный котенок пумы

Как сообщает «КП-Новосибирск», малышу уже исполнилось одиннадцать месяцев. Его сняла на камеру постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова. Пока котенок еще стесняется любопытных посетителей и закрывает мордочку лапами. Также он любит поспать и понежиться на солнышке.