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В Новосибирском зоопарке появился стеснительный котенок пумы

8 августа 2023, 06:15
Фото: Rigelus / wikipedia.org
В Новосибирском зоопарке сохраняют популяцию пум
Новосибирский зоопарк пополнился новым питомцем. Им оказался котенок канадской пумы.

Как сообщает «КП-Новосибирск», малышу уже исполнилось одиннадцать месяцев. Его сняла на камеру постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова. Пока котенок еще стесняется любопытных посетителей и закрывает мордочку лапами. Также он любит поспать и понежиться на солнышке.

Стоит отметить, что в Новосибирском зоопарке канадские пумы содержатся с 1967 года. У котенка вскоре должна появиться подруга, которую привезут из Барнаула.

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#Новосибирск#Экология#Александр Ляхов#Новосибирский зоопарк#Природа#Животные
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