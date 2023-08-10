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Дикие ливни и грозы ожидаются на выходных 12 и 13 августа в Новосибирске

10 августа 2023, 01:21
Фото: Midjourney
Дожди придут в Новосибирск

Новосибирск готовится к длительным ливням и грозам в выходные 12 и 13 августа

В ближайшие выходные, 12 и 13 августа, жителям Новосибирска стоит ожидать сильные дожди и возможные грозы.

 

Сервис GISMETEO сообщает, что уже в пятницу, 11 августа, начнется длительный ливень, который будет сопровождаться понижением температуры до +20 °C. В субботу и воскресенье осадки будут продолжаться с 7 до 19 часов, а также возможны грозы.

По данным сайта «Яндекс.Погода», дожди начнутся с ночи на субботу и продержатся до вечера воскресенья. Ночью температура опустится до +12…+15 °C, а днем будет держаться на уровне +15…+17 °C. Ожидается, что гроз не будет.

Сайт «Метеоновости» предоставляет наиболее благоприятный прогноз. По их данным, в субботу ожидаются умеренные осадки, а в воскресенье их вообще не предвидится. Днем температура составит +15…+18 °C, а ночью местами может опуститься до +10 °C.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Город#Дождь#Гроза
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