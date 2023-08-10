Дикие ливни и грозы ожидаются на выходных 12 и 13 августа в Новосибирске

Сервис GISMETEO сообщает, что уже в пятницу, 11 августа, начнется длительный ливень, который будет сопровождаться понижением температуры до +20 °C. В субботу и воскресенье осадки будут продолжаться с 7 до 19 часов, а также возможны грозы.