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Новосибирский депутат Антонов стал советником губернатора Травникова

Новосибирский депутат Антонов стал советником губернатора Травникова

10 августа 2023, 07:30
Фото: Ростислав Антонов/ВК
Депутата горсовета Ростислава Антонова назначили советником губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Он будет налаживать сотрудничество с новыми регионами России.

Глава региона подписал соответствующее постановление от 06.05.2008 №184 7 августа. Теперь ему предстоит укрепить связи с четырьмя новыми территориями нашей страны.

В ДНР и ЛНР Ростислав Антонов с начала спецоперации поставляет гуманитарную помощь: медикаменты, одежду, еду и многое другое. Помимо этого, на него теперь возложены другие, более глобальные задачи.

Депутат поблагодарил за оказанное доверие губернатора Андрей Травникова в своих соцсетях.

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#Алина Шефер#Депутат#Политика#Новосибирск#Новосибирская область
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