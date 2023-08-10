Новосибирский депутат Антонов стал советником губернатора Травникова

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Глава региона подписал соответствующее постановление от 06.05.2008 №184 7 августа. Теперь ему предстоит укрепить связи с четырьмя новыми территориями нашей страны.
В ДНР и ЛНР Ростислав Антонов с начала спецоперации поставляет гуманитарную помощь: медикаменты, одежду, еду и многое другое. Помимо этого, на него теперь возложены другие, более глобальные задачи.
Депутат поблагодарил за оказанное доверие губернатора Андрей Травникова в своих соцсетях.