Поддельные удостоверения ФСБ и МВД печатал житель Новосибирска в домашней типографии

Молодой человек оснастил свою квартиру полноценным типографским оборудованием. При обыске сотрудники ФСБ обнаружили оттиски печатей, штампы, бланки фальшивых документов, подделанные обложки удостоверений ФСБ, МВД, Следственного комитета, прокуратуры РФ и других государственных органов. Также были найдены защитные элементы, такие как голографические стикеры и ламинированные покрытия.