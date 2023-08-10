Поддельные удостоверения ФСБ и МВД печатал житель Новосибирска в домашней типографии

Posted Сегодня, 03:58
Published Сегодня, 03:58
Modified Сегодня, 04:01
Updated Сегодня, 04:01
В Новосибирске сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали 26-летнего местного жителя, который занимался изготовлением и распространением поддельных официальных удостоверений сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщили в пресс-службе управления.
Молодой человек оснастил свою квартиру полноценным типографским оборудованием. При обыске сотрудники ФСБ обнаружили оттиски печатей, штампы, бланки фальшивых документов, подделанные обложки удостоверений ФСБ, МВД, Следственного комитета, прокуратуры РФ и других государственных органов. Также были найдены защитные элементы, такие как голографические стикеры и ламинированные покрытия.
«В отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по статье „Подделка, производство и оборот поддельных документов“. Подозреваемый признал свою вину, в настоящее время проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств преступления», — добавили в управлении ФСБ по Новосибирской области.