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Поддельные удостоверения ФСБ и МВД печатал житель Новосибирска в домашней типографии

10 августа 2023, 03:58
Фото: 1MI
Молодой человек подделывал документы

В Новосибирске мужчина дома печатал поддельные удостоверения ФСБ и МВД

В Новосибирске задержали организатора производства и сбыта поддельных удостоверений работников ФСБ, МВД и других правоохранительных органов.

В Новосибирске сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали 26-летнего местного жителя, который занимался изготовлением и распространением поддельных официальных удостоверений сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

Молодой человек оснастил свою квартиру полноценным типографским оборудованием. При обыске сотрудники ФСБ обнаружили оттиски печатей, штампы, бланки фальшивых документов, подделанные обложки удостоверений ФСБ, МВД, Следственного комитета, прокуратуры РФ и других государственных органов. Также были найдены защитные элементы, такие как голографические стикеры и ламинированные покрытия.

«В отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по статье „Подделка, производство и оборот поддельных документов“. Подозреваемый признал свою вину, в настоящее время проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств преступления», — добавили в управлении ФСБ по Новосибирской области.
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#Эмилия Губарева#УФСБ#МВД#Типография#Печати#Уголовное дело#Новосибирск#Общество#Город#Криминал
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