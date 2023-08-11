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В научном центре "Вектор" сменился руководитель

Новым гендиректором новосибирского «Вектора» назначен орденоносец Агафонов

11 августа 2023, 12:12
Фото: pxhere. com
В научном центре "Вектор" сменился руководитель
В научном новосибирском центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» сменился руководитель. Прежний глава был уволен из-за утраты доверия.

«Александр Агафонов работает в „Векторе“ с 1983 года. Имеет степень доктора биологических наук» — указано на сайте научного центра.

Новый руководитель «Вектора» исполнял обязанности генерального директора с мая нынешнего года. Александр Агафонов принимал участие в разработке четырех вакцин и двадцати диагностических препаратов. За особые заслуги в разработке и внедрении инновационных методов диагностики коронавируса ученый был удостоен ордена Пирогова.

До середины мая нынешнего года руководителем «Вектора» являлся Ринат Максютов. Его уволили в связи с утратой доверия.

Экс-глава «Вектора» Максютов оспорил увольнение в суде Новосибирска
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