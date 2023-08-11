Новым гендиректором новосибирского «Вектора» назначен орденоносец Агафонов

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
«Александр Агафонов работает в „Векторе“ с 1983 года. Имеет степень доктора биологических наук» — указано на сайте научного центра.
Новый руководитель «Вектора» исполнял обязанности генерального директора с мая нынешнего года. Александр Агафонов принимал участие в разработке четырех вакцин и двадцати диагностических препаратов. За особые заслуги в разработке и внедрении инновационных методов диагностики коронавируса ученый был удостоен ордена Пирогова.
До середины мая нынешнего года руководителем «Вектора» являлся Ринат Максютов. Его уволили в связи с утратой доверия.