Новым гендиректором новосибирского «Вектора» назначен орденоносец Агафонов

Новый руководитель «Вектора» исполнял обязанности генерального директора с мая нынешнего года. Александр Агафонов принимал участие в разработке четырех вакцин и двадцати диагностических препаратов. За особые заслуги в разработке и внедрении инновационных методов диагностики коронавируса ученый был удостоен ордена Пирогова.