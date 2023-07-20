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Экс-глава «Вектора» Максютов оспорил увольнение в суде Новосибирска

20 июля 2023, 02:06
Фото: 1MI
Он работал в «Векторе» с 2003 года
Ринат Максютов, бывший руководитель государственного научного центра вирусологии и биотехнологий, оспаривает свое увольнение. 19 июля состоялось первое заседание по его иску в Новосибирском районном суде.

На данный момент результаты этого процесса не названы. Однако известно, что представитель Роспотребнадзора из Москвы присутствовал на заседании. Официальный сайт суда указывает, что заседание состоялось утром и было принято решение передать дело в другой суд.

Решение об увольнении Рината Максютова с должности директора было принято 17 мая 2023 года руководителем Роспотребнадзора. В приказе было указано, что причиной увольнения была «утрата доверия». Утверждалось, что Максютов не принял необходимых мер для разрешения конфликта интересов и нарушил закон «О противодействии коррупции», сообщает портал infopro54. ru. В результате увольнения также потеряла свою должность заместитель руководителя Елена Гаврилова.

Отметим, что Александр Максютов был одним из участников команды, занимавшейся разработкой вакцины против коронавируса под названием «Эпиваккорона». Он работал в научном центре «Вектор» с 2003 года. На его место назначили Александра Агафонова, доктора биологических наук.

Экс-директор новосибирского «Вектора» намерен оспорить увольнение через суд
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#Эмилия Губарева#Увольнение#Суд#Вектор#Общество#Новосибирск#Роспотребнадзор#Коррупция
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