Posted Сегодня, 02:06
Published Сегодня, 02:06
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Updated Сегодня, 02:08
На данный момент результаты этого процесса не названы. Однако известно, что представитель Роспотребнадзора из Москвы присутствовал на заседании. Официальный сайт суда указывает, что заседание состоялось утром и было принято решение передать дело в другой суд.
Решение об увольнении Рината Максютова с должности директора было принято 17 мая 2023 года руководителем Роспотребнадзора. В приказе было указано, что причиной увольнения была «утрата доверия». Утверждалось, что Максютов не принял необходимых мер для разрешения конфликта интересов и нарушил закон «О противодействии коррупции», сообщает портал infopro54. ru. В результате увольнения также потеряла свою должность заместитель руководителя Елена Гаврилова.
Отметим, что Александр Максютов был одним из участников команды, занимавшейся разработкой вакцины против коронавируса под названием «Эпиваккорона». Он работал в научном центре «Вектор» с 2003 года. На его место назначили Александра Агафонова, доктора биологических наук.