Решение об увольнении Рината Максютова с должности директора было принято 17 мая 2023 года руководителем Роспотребнадзора. В приказе было указано, что причиной увольнения была «утрата доверия». Утверждалось, что Максютов не принял необходимых мер для разрешения конфликта интересов и нарушил закон «О противодействии коррупции», сообщает портал infopro54. ru. В результате увольнения также потеряла свою должность заместитель руководителя Елена Гаврилова.