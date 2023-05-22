Трудовой договор с генеральным директором «Вектора» был расторгнут с 18 мая. Официально в качестве причины указана «утрата доверия». Позже появились сообщения о том, что приказ об увольнении издан после получения в Роспотребнадзоре анонимки, в которой рассказывалось о романе Максютова с подчиненной.