Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
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Updated Сегодня, 08:10
Сотрудники научного центра «Вектор» направили коллективное обращение к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой «пересмотреть решение относительно смены директора». Авторы письма приводят многочисленные достижения Рината Максютова и считают, что уход руководителя может помешать реализации многих проектов федерального уровня, которые были завязаны на его личности.
Увольнение Максютова, инициированное главой Роспотребнадзора Анной Поповой, в письме названо «чудовищным недоразумением, противоречащим всем правилам и нормам жизни», цитирует обращение ученых издание «Сибкрай».
Трудовой договор с генеральным директором «Вектора» был расторгнут с 18 мая. Официально в качестве причины указана «утрата доверия». Позже появились сообщения о том, что приказ об увольнении издан после получения в Роспотребнадзоре анонимки, в которой рассказывалось о романе Максютова с подчиненной.
При этом в адрес Рината Максютова уже высказано предположение в растрате бюджетных средств. Сам же экс-гендиректор «Вектора» не исключает, что будет требовать восстановления в должности через суд.