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Сотрудники центра «Вектор» написали Путину в защиту экс-директора Максютова

22 мая 2023, 08:08
Фото: rospatent.gov.ru
Максютов был уволен в связи с утратой доверия

В Новосибирске сотрудники "Вектора" просят Путина вернуть экс-директора Максютова

Около 400 сотрудников центра вирусологии и биотехнологий «Вектор» обратились к президенту России с просьбой вмешаться в ситуацию с несправедливыми, на их взгляд, увольнением директора центра Рината Максютова

Сотрудники научного центра «Вектор» направили коллективное обращение к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой «пересмотреть решение относительно смены директора». Авторы письма приводят многочисленные достижения Рината Максютова и считают, что уход руководителя может помешать реализации многих проектов федерального уровня, которые были завязаны на его личности.

Увольнение Максютова, инициированное главой Роспотребнадзора Анной Поповой, в письме названо  «чудовищным недоразумением, противоречащим всем правилам и нормам жизни», цитирует обращение ученых издание «Сибкрай».

Трудовой договор с генеральным директором «Вектора» был расторгнут с 18 мая. Официально в качестве причины указана «утрата доверия». Позже появились сообщения о том, что приказ об увольнении издан после получения в Роспотребнадзоре анонимки, в которой рассказывалось о романе Максютова с подчиненной.

При этом в адрес Рината Максютова уже высказано предположение в растрате бюджетных средств. Сам же экс-гендиректор «Вектора» не исключает, что будет требовать восстановления в должности через суд.

 

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#Увольнение#Вектор#Директор#Общество#Новосибирск
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