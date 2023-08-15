Охранник магазина из Кыштовки пообещал, что не будет воевать на стороне Украины

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Updated Сегодня, 05:06
Одному из попавших под пристальное внимание сотрудников ФСБ мужчин 33 года, он проживает в селе Кыштовка. Внимание к себе привлек тем, что готовился к выезду заграницу для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Преступление было предупреждено на этапе поиска способов перехода на сторону Украины, рассказала сотрудник Управления ФСБ России по Новосибирской области Ирина Зеброва. Об этом сообщает vn.ru
Дома у 33-летнего задержанного провели обыски и обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы без регистрации. Это преступление наказывается в соответствии с ч. 1 ст. 222 УК России (незаконные приобретение, хранение оружия). Мужчину признали виновным и приговорили к ограничению свободы сроком на 1 год.
Второй мужчина 29 лет также планировал переход на сторону ВСУ, уже делал попытки установить контакт с военно-силовыми подразделениями Украины. Как удалось выяснить Атас.Инфо второй злоумышленник работал охранником в одном из магазинов Кыштовки, а его родственник временно безработный.
Сотрудники ФСБ отметили, что действия обоих злоумышленников ведут к преступлению «Государственная измена» в соответствии со ст. 275 УК РФ. На данный момент обоим злоумышленникам официально объявили предостережение о том, что данные действия недопустимы. За повторным совершением данных действий последует уголовное наказание.
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