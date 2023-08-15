Охранник магазина из Кыштовки пообещал, что не будет воевать на стороне Украины

Одному из попавших под пристальное внимание сотрудников ФСБ мужчин 33 года, он проживает в селе Кыштовка. Внимание к себе привлек тем, что готовился к выезду заграницу для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Преступление было предупреждено на этапе поиска способов перехода на сторону Украины, рассказала сотрудник Управления ФСБ России по Новосибирской области Ирина Зеброва. Об этом сообщает vn.ru