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Комбат "Веги" и зампредседателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов

Набирают разведчиков и водителей: идет ротация новосибирского батальона «Вега» на СВО

11 августа 2023, 10:39
Фото: Соцсети Андрея Панферова
Комбат "Веги" и зампредседателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов
В элитное подразделение «Вега» набирают новых бойцов. При этом отбор будет жестким, сообщил командир подразделения, депутат Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов. Он также назвал суммы денежного довольствия для военнослужащих именного подразделения.

«Начинается ротация „Веги“. Есть потери и раненые, солдаты в возрасте. Времени достаточно, поэтому будем набирать людей по более жестким критериям», — рассказал «Сибкраю» командир батальона «Вега», вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов. А также «с головой должно быть все в порядке», подчеркнул комбат.

Кандидаты должны отвечать высоким физическим и морально-этическим критериям. Боец должен иметь безупречную биографию и желание служить. Возраст — от 18 до 45 лет.

При этом боец будет получать от 31873 рублей. В зоне СВО ему назначат командировочные в размере 4240 рублей за сутки, при ведении боевых действий — 8 тысяч рублей. Выслуга лет — один день за три дня службы.

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Военнослужащим спецподразделения выплачивают и единовременные пособия. Например, 195 000 рублей и 200 000 рублей — подъемное пособие от правительства Новосибирской области, при заключении контракта. От губернатора Новосибирской области выплачивается премия 60 000 рублей ежеквартально.

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#Александр Ляхов#Вега#Армия#Спецоперация#Новосибирск#Андрей Панферов#Участник СВО#Деньги#Выплаты
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