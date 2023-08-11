Набирают разведчиков и водителей: идет ротация новосибирского батальона «Вега» на СВО

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
«Начинается ротация „Веги“. Есть потери и раненые, солдаты в возрасте. Времени достаточно, поэтому будем набирать людей по более жестким критериям», — рассказал «Сибкраю» командир батальона «Вега», вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов. А также «с головой должно быть все в порядке», подчеркнул комбат.
Кандидаты должны отвечать высоким физическим и морально-этическим критериям. Боец должен иметь безупречную биографию и желание служить. Возраст — от 18 до 45 лет.
При этом боец будет получать от 31873 рублей. В зоне СВО ему назначат командировочные в размере 4240 рублей за сутки, при ведении боевых действий — 8 тысяч рублей. Выслуга лет — один день за три дня службы.
Военнослужащим спецподразделения выплачивают и единовременные пособия. Например, 195 000 рублей и 200 000 рублей — подъемное пособие от правительства Новосибирской области, при заключении контракта. От губернатора Новосибирской области выплачивается премия 60 000 рублей ежеквартально.