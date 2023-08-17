atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:05

Published Сегодня, 07:05

Modified Сегодня, 07:22

Updated Сегодня, 07:22

Часть молодых семей в России ведут здоровый образ жизни

Экономия или ЗОЖ? Молодые семьи в России стали меньше есть

17 августа 2023, 07:05
Фото: pxhere. com
Часть молодых семей в России ведут здоровый образ жизни
Непростая экономическая ситуация в России оказывает влияние на все стороны жизни. За прошлый год молодые семьи в России стали меньше есть.

Как сообщают Новые Известия со ссылкой на данные Росстата, молодые семьи снизили употребление всех продуктов. Меньше всего молодежь пьет молоко и ест фрукты и масло. При этом доля затрат на продукты выросла на 30%.

Также стали меньше есть неполные семьи, а вот пенсионеры и инвалиды, напротив, чаще ходят по магазинам.

Дорога окрошка к обеду: как подорожали наборы для популярных блюд в России
Узнать подробнее

Затягивание поясов или ЗОЖ?

В Росстате подчеркивают, что молодежь не снижала затрат на продукты питания даже в пандемийный год. В чем же причина? И тут у экспертов мнения различны.

Как считает академик РАН и главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян, молодые люди попросту экономят на еде, так как молоко и мясо дорожают быстрее всего. Поэтому проще заменить их хлебом и картошкой.

Другие специалисты сетуют на новомодные веяния. Профессор кафедры труда и социальной политики РАНХИГС Любовь Храпылина заявляет, что всему виной ЗОЖ и веганство, поскольку молодежь одновременно отказывается от углеводов. А партнер консалтинговой компании НЭО Альбина Корягина считает, что молодые попросту… ленятся и не хотят готовить, покупая полуфабрикаты.

Как бы то ни было, россияне предпочитают экономить на еде и товарах первой необходимости. Многие даже отказываются от конкретных вещей. И молодежь может брать с них пример. Что будет дальше? Посмотрим.

В Новосибирске из-за слабого рубля подорожали лимоны и апельсины
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске апельсины и картофель подорожали на 55%
#Александр Ляхов#Молодежь#Статистика#Еда#Экономика#Россия
Подпишитесь
Футбольному судье FIFA спасли жизнь на борту самолета Москва — Новосибирск
Сегодня, 01:52
«Дура или тварь»: блогер Goblin оскорбил мать мобилизованного из Новосибирска
Сегодня, 09:18
В Новосибирске чаще всего подделывают купюры 5000 рублей
Сегодня, 06:59
Труп «безумной» хозяйки нашли под Новосибирском — она содержала концлагерь животных
Сегодня, 04:39
Прокуроры приехали на «Кольцо ада» на пл. Труда — пробки достали всех новосибирцев
Сегодня, 07:30
Нехватка учителей в школах Новосибирска. Почему многие уходят в репетиторство
Сегодня, 02:20