Экономия или ЗОЖ? Молодые семьи в России стали меньше есть

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Как сообщают Новые Известия со ссылкой на данные Росстата, молодые семьи снизили употребление всех продуктов. Меньше всего молодежь пьет молоко и ест фрукты и масло. При этом доля затрат на продукты выросла на 30%.
Также стали меньше есть неполные семьи, а вот пенсионеры и инвалиды, напротив, чаще ходят по магазинам.
В Росстате подчеркивают, что молодежь не снижала затрат на продукты питания даже в пандемийный год. В чем же причина? И тут у экспертов мнения различны.
Как считает академик РАН и главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян, молодые люди попросту экономят на еде, так как молоко и мясо дорожают быстрее всего. Поэтому проще заменить их хлебом и картошкой.
Другие специалисты сетуют на новомодные веяния. Профессор кафедры труда и социальной политики РАНХИГС Любовь Храпылина заявляет, что всему виной ЗОЖ и веганство, поскольку молодежь одновременно отказывается от углеводов. А партнер консалтинговой компании НЭО Альбина Корягина считает, что молодые попросту… ленятся и не хотят готовить, покупая полуфабрикаты.
Как бы то ни было, россияне предпочитают экономить на еде и товарах первой необходимости. Многие даже отказываются от конкретных вещей. И молодежь может брать с них пример. Что будет дальше? Посмотрим.