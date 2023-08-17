atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:30

Published Сегодня, 08:30

Modified Сегодня, 08:32

Updated Сегодня, 08:32

В Новосибирске чаще всего выявляют поддельные купюры номиналом 5000 рублей.

Новосибирская область на 2-м месте по количеству выявленных фальшивых купюр в Сибири

17 августа 2023, 08:30
Фото: 1MI
В Новосибирске чаще всего выявляют поддельные купюры номиналом 5000 рублей.
В 2022 году на 1 миллион банкнот было выявлено 4 фальшивых банкноты, для сравнения в 2011 году выявлено 17 фальшивок. Новосибирская область в Сибири занимает второе место по количеству обнаруженных фальшивых купюр — за год было выявлено 34 случая.
«За первое полугодие в Новосибирской области изъято из обращения более 30 фальшивых банкнот, в том числе, 2 монеты номиналом 5 рублей, а также купюры номиналом 1000 рублей и 5000 рублей. Основными местами выявления поддельных денег являются рынки, коммерческие киоски, автозаправочные станции, предприятия малого бизнеса, » —

рассказал заместитель начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Новосибирской области Кирилл Гребенюк на пресс-конференции о борьбе с фальшивомонетчиками в Сибирском федеральном округе.

Любая причастность к изготовлению, хранению и сбыту фальшивых денег наказывается принудительными работами на срок до 5 лет или лишением свободы на срок до 8 лет в соответствии с УК РФ, отметил Кирилл Гребенюк.

В Новосибирске чаще всего подделывают купюры 5000 рублей
Узнать подробнее

Чаще всего среди подделок встречаются именно 5000 купюры, поскольку они позволяют фальшивомонетчикам больше «наварить».

Читайте также:
В Новосибирске поддельными купюрами чаще всего рассчитываются на АЗС и рынкахВ Новосибирске появились новые 100-рублевые купюры с изображением Спасской башни18 человек из Новосибирской области стали миллионерами, выиграв в лотерею
#Поддельные банкноты#Фальшивые купюры#Купюры#Общество#Экономика#Ольга Храмушкина#Деньги#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Футбольному судье FIFA спасли жизнь на борту самолета Москва — Новосибирск
Сегодня, 01:52
«Дура или тварь»: блогер Goblin оскорбил мать мобилизованного из Новосибирска
Сегодня, 09:18
В Новосибирске чаще всего подделывают купюры 5000 рублей
Сегодня, 06:59
Труп «безумной» хозяйки нашли под Новосибирском — она содержала концлагерь животных
Сегодня, 04:39
Прокуроры приехали на «Кольцо ада» на пл. Труда — пробки достали всех новосибирцев
Сегодня, 07:30
Нехватка учителей в школах Новосибирска. Почему многие уходят в репетиторство
Сегодня, 02:20