Новосибирская область на 2-м месте по количеству выявленных фальшивых купюр в Сибири

В 2022 году на 1 миллион банкнот было выявлено 4 фальшивых банкноты, для сравнения в 2011 году выявлено 17 фальшивок. Новосибирская область в Сибири занимает второе место по количеству обнаруженных фальшивых купюр — за год было выявлено 34 случая.